Праздник 31 января: что нельзя делать в день Афанасия Ломоноса, важные приметы

Какой сегодня праздник. 31 января христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Афанасий Великий считается святым как православной, так и католической церквей, одним из греческих Отцов Церкви, принадлежавший к Александрийской школе патристики, и живший в IV веке. Кирилла Александрийского (376 - 444 гг.) называют учителем Церкви, и благодаря своей репутации в христианском мире святитель получил титулы столпа веры и печати всех отцов.

На украинских землях праздник прижился под названиями Афанасьев день и Афанасий Ломонос или просто Ломонос. Дело в том, что дата считалась началом лютых морозов, из-за чего в народе в последний день января говорили, что "Афанасий ломит нос", и "если пришел Ломонос, прячь щеки и нос".

В этот день именины отмечают: Оксана, Марк, Дмитрий, Алексей, Николай, Максим.

31 января христиане чествуют святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

В старину было принято в Афанасьев день при помощи особых оберегов защищать себя от нечистой силы и от сглаза.

Часто для таких целей использовали чертополох, который зашивали в платочек и постоянно носили в кармане. Верили, что так можно надежно оградиться от зла и беды, заклятий. Также такой оберег помогал путешественникам в дороге.

Что нельзя делать в этот день

В день Афанасия Ломоноса считалось очень плохой приметой крестить мальчиков - суеверные верили, что это могло накликать на них мужское бессилие и потерю энергии.

Также ничего хорошего не сулил переезд в новый дом - в старину считали, что в противном случае в жилище будут постоянные ссоры, конфликты и скандалы.

Главные приметы в день Афанасия

Если вороны стаями кружат - жди сильные морозы;

Если же стая ворон высоко в небе, то придут затяжные холода;

Если сегодня идет метель, значит весна придет поздно;

В этот день слушали кипящий самовар, и если он сильно гудел, значит вскоре ударят лютые морозы;

Если на Афанасия оттепель, то все лето будет ненастным, и будет неурожай картофеля.

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