Свято 31 січня: що не можна робити в день Афанасія Ломиноса, важливі прикмети

Яке сьогодні свято. 31 січня християни вшановують пам'ять святителів Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.
Афанасій Великий вважається святим як православної, так і католицької церков, одним з грецьких Отців Церкви, що належав до Олександрійської школи патристики, і який жив у IV столітті. Кирила Олександрійського (376 - 444 рр..) називають учителем Церкви, і завдяки своїй репутації в християнському світі святитель отримав титули стовпа віри і печатки всіх отців.
На українських землях свято прижилося під назвами Афанасьєв день і Афанасій Ломиніс або просто Ломиніс. Річ у тому, що дата вважалася початком лютих морозів, через що в народі в останній день січня говорили, що "Афанасій ломить ніс", і "якщо прийшов Ломиніс, ховай щоки та ніс".
В цей день іменини відзначають: Оксана, Марко, Дмитро, Олексій, Микола, Максим.
31 січня християни вшановують святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського (фото з відкритих джерел)
У давнину було прийнято день Афанасія (Панаса) за допомогою особливих оберегів захищати себе від нечистої сили та від пристріту.
Часто для таких цілей використовували будяк, який зашивали в хустинку і постійно носили в кишені. Вірили, що так можна надійно захиститися від зла і біди, заклять. Також такий оберіг допомагав мандрівникам в дорозі.
У день Афанасія Ломиноса вважалося дуже поганою прикметою хрестити хлопчиків - забобонні вірили, що це могло накликати на них чоловіче безсилля і втрату енергії.
Також нічого доброго не обіцяв переїзд в новий будинок - в давнину вважали, що в іншому випадку в оселі будуть постійні сварки, конфлікти та скандали.
Раніше ми писали про те, що в Україні з'явиться нове свято, а також повідомляли, коли і що будемо відзначати.
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