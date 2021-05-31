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Праздник 31 мая: что строго запрещено делать в последний день весны

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Понедельник 31 мая 2021 05:30
Праздник 31 мая: что строго запрещено делать в последний день весны Фото: Какой праздник 31 мая (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

31 мая в православной церкви чтят память святых отцов семи Вселенских соборов, на которые созывались предстоятели и представители всех Поместных Церквей, утверждались истины вероучения, устанавливались важные правила. В народе день считался удачным для избавления боли в спине, а девушкам свахи подыскивали женихов.

Что нельзя делать в этот день, какие приметы, обряды, традиции праздника, у кого сегодня именины - читайте ниже в нашем материале.

Обряды и традиции этого дня

В этот день знахари лечили боли в спине с помощью специального заговора. Ее произносили над срезанной веточкой осины. Если сделать все правильно, о проблемах со спиной можно было забыть навеки.

Также последний день мая считали девичьим праздником. Сельские свахи подыскивали холостякам невест среди молодых незамужних девушек. Если познакомиться в этот день - отношения будут очень длительными.

Приметы 31 мая

На небе играют зарницы - погода скоро изменится.

Красное солнце - к ветреным дням.

Если солнечный круг в дымке или выглядит бледным, скоро начнутся дожди, прячется в облака - на следующий день жди непогоды.

Обильная роса предвещает очень жаркий июль.

Пар от земли идет - к дождю.

Что строго запрещено делать в этот праздник

  • Нельзя 31 мая начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
  • Также запрещено чинить обувь и одежду.
  • Нельзя сегодня стричь волосы и ногти.
  • Не рекомендуется совершать крупные покупки.
  • Запрещено выбрасывать остатки со стола, а также отказывать нуждающимся.
  • Нельзя рубить деревья.
  • Запрещено 31 мая ссориться - это может перерасти во вражду.

Именины 31 мая празднуют Давид, Исаак, Матрона, Павел, Семен, Фаина, Федот, Кристина, Юлия, Андрей, Денис, Петр, Александра, Клавдия.

Ранее мы писали, какие праздники отмечаются в июне 2021 года, и сколько будет у нас выходных и рабочих дней.

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