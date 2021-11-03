Праздник 3 ноября: что важно сделать, а что строго запрещено
3 ноября 2021 года согласно православной традиции почитается память сразу двух святых с именем Илларион. Первый, Илларион Великий, жил в Палестине, а второй - на наших землях в пятнадцатом веке. Немудрено, что в народе этот праздник называется просто - Илларионов день. Он имеет свои обычаи и традиции.
Про все приметы, запреты, обряды и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.
Важные традиции 3 ноября
Многие традиции и приметы на Илларионов день связаны с дорогой, поездками, путешествиями. 3 ноября путешественники опасались перекрестков - считалось, что в этой части дороги сосредотачивается зло.
Дороги издавна символизировали жизненный путь. Раньше верили, если вам перешли дорогу - это очень плохой знак - так у вас могут отобрать не только удачу, но и здоровье.
В путь в этот день старались не отправляться совсем, так как поездка будет очень проблемной.
Также с большой осторожностью нужно в этот день относится к найденным на дороге вещам - их лучше не подбирать, поскольку это может принести несчастье.
Этот день, как правило, посвящали рукоделию, которым занимались попутно беседуя по душам вечерами.
Приметы на Илларионов день
- На деревьях еще есть листва - зима будет морозной.
- Западный ветер принесет с собой осадки.
- Если на Илариона выпал снег, значит на следующий год будет урожай хлеба.
- Закат красный, а после него ясное звездное небо - нужно ждать мороз и ясную погоду.
Что нельзя делать 3 ноября
- Отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
- Поднимать что угодно с дороги, особенно - с перекрестков.
- Говорить плохие вещи о людях - это вернется к вам бумерангом.
- Нецензурно выражаться, оскорблять, конфликтовать и негативно мыслить.
- Отправляться на охоту - это может плохо закончиться.
Именины 3 ноября празднуют:
Александр, Анатолий, Алексей, Владимир, Егор, Иван и Илларион, а также Аза и Пелагея.
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