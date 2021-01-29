Праздник 29 января: что запрещено делать в день апостола Петра, приметы

29 января православные христиане поклоняются честным веригам святого апостола Петра, одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Петр по приказу Ирода Агриппы был заключен в темницу за свою проповедь о Спасителе. Он был стянут двумя железными цепями. В ночь перед судом, Ангел Господень снял с апостола тяжелые оковы и чудесным образом вывел его из темницы. Те цепи христиане стали беречь как символ о вере в чудо. Люди верили, что они исцеляют от любых болезней и недугов. Вериги (цепи) святого апостола Петра хранились в Иерусалиме до Патриарха Ювеналия, который подарил их Евдокии, супруге императора Феодосия Младшего, а она в 437 и 439 годах перенесла их из Иерусалима в Царьград. Одну веригу Евдокия послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая построила храм во имя апостола Петра и положила в нем вериги.

Первоверховного святого апостола считали покровителем домашней скотины. В этот день у славян было принято приглядывать за животными и проверять, хватает ли им корма. Отсюда появилось народное название праздника 29 января - Петр-полукорм.

Дата имеет определенные традиции и запреты, связанные с некоторыми домашними работами.

Народные традиции в день апостола Петра

В этот день нельзя обижать домашних животных и скотину, покровителем которых, как считалось, является апостол.

Рыбакам стоит быть внимательными на озере и водоемах, так как в этот день начинал ломаться лед.

Сегодня лучше не выносить мусор из дома, так как можно вместе с ним вынести и собственное счастье.

Строго запрещалось стирать одежду в день Петра - это считали большим грехом.

Любые работы с острыми и колющими предметами также попадали под "табу" - все, что напоминало волчьи зубы (включая ножницы, гребни, веретено, иглы), могло привлечь серых хищников из леса к вашему дому или хлеву.

Главные приметы 29 января

Если в этот день метет метель, то лето будет дождливым;

Если же в день Петра сильный мороз ударил, значит летом будет жара;

Когда ветер дует северный, то это сулило скорые морозы;

Если ночь накануне была лунная и в небе яркие звезды, то год обещает быть урожайным и счастливым;

Если солнце на закате становилось красного цвета - ждали морозные, но ясные дни.

Кстати, в народе сохранилось еще одно поверье – считается, что в Петров день можно заглянуть в будущее и получить ответы на не дающие покоя вопросы.

Для этого нужно перед сном, мысленно четко сформулировать вопрос, тогда есть вероятность, что ответ придет во сне в ту же ночь.

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