Праздник 28 ноября: что строго запрещено, а что нужно сделать обязятельно в этот особенный день

28 ноября 2021 года в православной традиции почитается память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней. В народе праздник называют Гурьев день, Гурий, его можно посвятить заботе о домашних животных, а также молитвам об исцелении.
Что можно и нельзя делать в праздник, у кого день ангела, и что известно о сегодняшних приметах - читайте ниже в нашем материале Lite.
С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.
До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.
Сегодня можно помолиться святым, чтобы зубы и глаза были здоровыми.
Жены молились Гурию, чтобы муж был мягким и покладистым.
В этот день когда-то устраивали скромные ужины с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.
Также считается, что если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.
Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Филипп, Фома.
Ранее мы писали про все выходные на Новый год 2022 и Рождество, сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать.