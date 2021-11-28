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Праздник 28 ноября: что строго запрещено, а что нужно сделать обязятельно в этот особенный день

Автор: Светлана Мащенко

28 ноября 2021 года в православной традиции почитается память святых Авива, Самония и Гурия, а также начинается Рождественский пост, который продлится сорок дней. В народе праздник называют Гурьев день, Гурий, его можно посвятить заботе о домашних животных, а также молитвам об исцелении.

Что можно и нельзя делать в праздник, у кого день ангела, и что известно о сегодняшних приметах - читайте ниже в нашем материале Lite.

Важные традиции этого дня

С этого дня любые гуляния, бурное веселье, и всякие излишества - под запретом. Это связано с началом сорокадневного Рождественского поста.

До самого Святвечера, 6 января, следует воздерживаться не только от мяса, яиц, молочного и алкоголя, но и следует избавляться от негативных мыслей, посвятить себя добрым делам, молитвам.

Сегодня можно помолиться святым, чтобы зубы и глаза были здоровыми.

Жены молились Гурию, чтобы муж был мягким и покладистым.

В этот день когда-то устраивали скромные ужины с кутьей на воде и варениками с капустой и грибами.

Также считается, что если сходить и покупаться в бане в этот день, будешь здоровым весь год.

Приметы на 28 ноября

  • Сильный ветер в этот день значит, что будет плохая погода аж до Николая - 19 декабря.
  • Мрачная, но теплая погода на Гурьев день - май будет холодным.
  • Если снег лежит, он не растает до самой весны.

День ангела 28 декабря празднуют люди с такими именами:

Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Филипп, Фома.

Что строго запрещено делать в этот день:

  • Грешить, обижать людей, а также затаивать обиду.
  • Убирать дома - можно привлечь в дом нечисть.
  • Скупиться - иначе благополучие покинет ваш дом.
  • Ходить на охоту и рыбалку.
  • Употреблять продукты животного происхождения - молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и блюда из них.
  • Пить алкоголь.
  • Гадать, проводить какие-либо магические обряды.

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