Свято 28 листопада: що суворо заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей особливий день

28 листопада 2021 року в православній традиції вшановується пам'ять святих Авіва, Самонія і Гурія, а також починається Різдвяний піст, який триватиме сорок днів. У народі свято називають Гур'єв день, Гурій, його можна присвятити турботі про домашніх тварин, а також молитвам про зцілення.
Що можна і не можна робити в свято, у кого день ангела, і що відомо про сьогоднішні прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.
З цього дня будь-які гуляння, бурхливі веселощі, і всякі надмірності - під забороною. Це пов'язано з початком сорокаденного Різдвяного посту.
До самого Святвечора, 6 січня, слід утримуватися не тільки від м'яса, яєць, молочного та алкоголю, але і слід позбавлятися від негативних думок, присвятити себе добрим справам, молитвам.
Сьогодні можна помолитися святим, щоб зуби і очі були здоровими.
Жінки молилися Гурію, щоб чоловік був м'яким і поступливим.
У цей день колись влаштовували скромні вечері з кутею на воді і варениками з капустою і грибами.
Також вважається, що якщо сходити і купуватися в лазні в цей день, будеш здоровим весь рік.
Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Степан, Філіп, Фома.
Раніше ми писали про всі вихідні на Новий рік 2022 і Різдво, скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати.