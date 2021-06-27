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Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела

Новина українською →
Воскресенье 27 июня 2021 06:24
Праздник 27 июня: что строго запрещено делать и кого поздравить с днем ангела Фото: Какой праздник 27 июня (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

27 июня 2021 года согласно православному календарю чтят память преподобного Елисея, а также святителя Мефодия. В народе праздник прозвали Елисея Гречкосея - из названия дня следует, что особый почет люди оказывали кормилице-гречке.

Что строго запрещено делать в этот праздник, кого поздравить с именинами, важные приметы, запреты, традиции и обычаи - читайте в нашем материале.

Важные традиции на Елисея, что нужно сделать

27 июня большинство примет и традиций связано с работой, которую нужно делать усердно и старательно. Если выполнять работу спустя рукава, вы можете столкнуться с финансовыми затруднениями.

Если вы дома, то делайте уборку, займитесь перестановкой, перебирайте вещи, наведите порядок в шкафах и на полках.

Принято по этому дню было гадать о погоде и предсказывать урожай. Если 27 июня был дождливым, то непогода могла доставлять неудобства еще несколько недель. Если же хотя бы на пару минут вышло Солнце, то была надежда, что лето будет сухим.

Еще одной интересной традицией было освящение новой одежды, чтобы она не приносила хозяину несчастья.

Люди сеяли гречиху на Елисея, чтобы она хорошо уродила.

Что строго запрещено делать 27 июня

Долго лежать в кровати, бездельничать и лениться - это к нищете, бедам, а также болезням.

Употреблять спиртное - считалось, что такие напитки 27 июня наполнены нечистью, которая может попасть в ваше тело и сотворить не самые приятные вещи.

Переедать, иначе у вас будет болеть живот. В этот день лучше поголодать, дабы очистить организм.

Употреблять в пищу яйца с двумя желтками - произойдет беда. Если вам попалось такое яйцо - выбросьте его.

Расчесываться - иначе будут проблемы с волосами.

Ругаться, кричать и ссориться, иначе можно навлечь на себя и родственников беду;

Народные приметы 27 июня

  • Если ближе к вечеру становится теплее, а ближе к ночи холоднее - ждите грозы.
  • Рыба активно играет в реке - ночью гроза будет.
  • Много комаров летает - будет урожая ягод, обилие мошек - будет много грибов.
  • Сколько в небе увидели птиц - столько будет теплых дней этим летом.
  • Много звезд на ночном небосводе - это к хорошим новостям.
  • Блестящие звезды предвещают жару, а падающие - ветер, звезды мерцают - это к грозе.
  • Черные тучи в полдень набежали - вечером будет сильный дождь.
  • Если погода пасмурная - в течение семи дней нужно ждать дождя.

День ангела 27 июня отмечают:

Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.

Ранее мы писали, когда украинцы будут отмечать один из самых мистических праздников - Ивана Купала, какие традиции, приметы и обычаи этого дня.

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