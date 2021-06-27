Свято 27 червня: що суворо заборонено робити і кого привітати з днем ангела

27 червня 2021 року згідно з православним календарем вшановують пам'ять преподобного Єлисея, а також святителя Мефодія. У народі свято прозвали Єлисея Гречкосія - з назви дня випливає, що особливу шану люди надавали годувальниці-гречці.

Що строго заборонено робити в це свято, кого привітати з іменинами, важливі прикмети, заборони, традиції і звичаї - читайте в нашому матеріалі.

Важливі традиції на Єлисея, що потрібно зробити

27 червня більшість прикмет і традицій пов'язано з роботою, яку потрібно робити старанно. Якщо виконувати роботу абияк, ви можете поставати перед фінансовими труднощами.

Якщо ви вдома, то робіть прибирання, займіться перестановкою, перебирайте речі, наведіть порядок в шафах і на полицях.

Прийнято з цього дня було гадати про погоду і передбачати урожай. Якщо 27 червня був дощовим, то негода могла доставляти незручності ще кілька тижнів. Якщо ж хоча б на пару хвилин вийшло сонце, то була надія, що літо буде сухим.

Ще однією цікавою традицією було освячення нового одягу, щоб він не приносив господареві нещастя.

Люди сіяли гречку на Єлисея, щоб вона добре вродила.

Що суворо заборонено робити 27 червня

Довго лежати в ліжку, байдикувати і лінуватися - це до злиднів, бід, а також хвороб.

Вживати спиртне - вважалося, що такі напої 27 червня наповнені нечистю, яка може потрапити в ваше тіло і наробити не найприємніших речей.

Переїдати, інакше у вас буде боліти живіт. У цей день краще поголодувати, щоб очистити організм.

Вживати в їжу яйця з двома жовтками - станеться біда. Якщо вам попалося таке яйце - викиньте його.

Розчісуватися - інакше будуть проблеми з волоссям.

Лаятися, кричати і сваритися, інакше можна накликати на себе і родичів біду;

Народні прикмети 27 червня

Якщо ближче до вечора стає тепліше, а ближче до ночі холодніше - чекайте грози.

Риба активно грає в річці - вночі гроза буде.

Багато комарів літає - буде врожаю ягід, велика кількість мошок - буде багато грибів.

Скільки в небі побачили птахів - стільки буде теплих днів цього літа.

Багато зірок на нічному небосхилі - це до хороших новин.

Блискучі зірки віщують спеку, а падаючі - вітер, зірки мерехтять - це до грози.

Чорні хмари опівдні набігли - ввечері буде сильний дощ.

Якщо погода похмура - протягом семи днів потрібно чекати дощу.

День ангела 27 червня відзначають:

Олександр, Володимир, Георгій, Йосип, Микола, Павло.