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Праздник 26 декабря: что строго запрещено, традиции и кого нужно обязательно поздравить

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Воскресенье 26 декабря 2021 06:00
Праздник 26 декабря: что строго запрещено, традиции и кого нужно обязательно поздравить Фото: Какой праздник 26 декабря (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

26 декабря 2021 года по православному календарю почитается память великомученика Евстратия. А в народе этот особенный день называется "Ведьмины посиделки". Считается, что в этот день нечисть собирается и советуется, как украсть и уничтожить солнце.

Что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого нужно поздравить - читайте ниже в нашем материале Lite.

Важные традиции на Евстратия

В народе верили, что 26 декабря можно излечить болезни и даже исцелить смертельно больного человека. Для этого ребенка, родившегося после смерти отца, просили нанести на лбу больного крестное знамение, после чего слово "спасение".

Имя заболевшего человека можно попросить произнести звонаря храма, при этом он должен был зазвонить в самый большой и самый маленький колокола.

Считалось, что в этот день колдовская нечисть собирается вместе, чтобы сильными вьюгами и метелями закрыть от людей солнце. Чтобы такого не случилось, категорически нельзя ругаться, так как ведьмы очень любят брань.

Что запрещено делать сегодня

Ругаться, сквернословить, ссориться - считается, что из-за этого на голову может упасть ведьма.

Оставлять на пороге веник, иначе его может украсть нечистая сила.

Отдавать свою одежду, даже в благотворительных целях - так можно лишиться удачи.

Браться сразу за несколько дел - ни одно из них не получится.

Проводить процедуры, связанные с ногами: делать педикюр, распаривать и так далее.

Также 26 декабря старались ни куда не ездить.

Приметы на Евстратия

  • Если ясный день и появляется пушистый иней - к резкому похолоданию.
  • Какая погода в этот день, таким и январь будет.
  • Звезды яркие - ждите мороза.
  • Если в доме окна плачут, грядет потепление.
  • Яркие звезды прогнозируют морозы.

День ангела сегодня празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия, Эльвира.

Поздравьте их с именинами!

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