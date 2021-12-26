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Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати

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Неділя 26 грудня 2021 06:00
Свято 26 грудня: що строго заборонено, традиції і кого потрібно обов'язково привітати Фото: яке свято 26 грудня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

26 грудня 2021 року за православним календарем вшановується пам'ять великомученика Євстратія. А в народі цей особливий день називається "Відьмині посиденьки". Вважається, що в цей день нечисть збирається і радиться, як вкрасти і знищити Сонце.

Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого потрібно привітати - читайте нижче в нашому матеріалі Lite.

Важливі традиції на Євстратія

У народі вірили, що 26 грудня можна вилікувати хвороби і навіть зцілити смертельно хвору людину. Для цієї дитину, яка народилася після смерті батька, просили нанести на лобі хворого хресне знамення, після чого слово "спасіння".

Ім'я хворої людини можна попросити вимовити дзвонаря храму, при цьому він повинен був задзвонити в найбільший і найменший дзвони.

Вважалося, що в цей день чаклунська нечисть збирається разом, щоб сильними хуртовинами закрити від людей сонце. Щоб такого не сталося, категорично не можна лаятися, так як відьми дуже люблять погані слова.

Що заборонено робити сьогодні

Лаятися, лихословити, сваритися - вважається, що через це на голову може впасти відьма.

Залишати на порозі віник, інакше його може вкрасти нечиста сила.

Віддавати свій одяг, навіть в благодійних цілях - так можна позбутися удачі.

Братися відразу за кілька справ - жодна з них не вийде.

Проводити процедури, пов'язані з ногами: робити педикюр, розпарювати і так далі.

Також 26 грудня намагалися ні куди не їздити.

Прикмети на Євстратія

  • Якщо ясний день і з'являється пухнастий іній - до різкого похолодання.
  • Яка погода в цей день, таким і січень буде.
  • Зірки яскраві - чекайте морозу.
  • Якщо в будинку вікна плачуть, гряде потепління.
  • Яскраві зірки прогнозують морози.

День ангела сьогодні святкують: Аркадій, Арсеній, Євген, Орест, Анастасія, Ельвіра.

Привітайте їх з іменинами!

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