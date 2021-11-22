Праздник 22 ноября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела

После рождения дочери Матрона оставила мирскую жизнь и семью, начала служить Богу и ушла в мужской монастырь, представилась монахам евнухом.

В народе праздник прижился под названием Матренин день или Матрены зимние, и эта дата считалась фактическим началом зимы. Предки говорили, что Матрона ставит зиму на ноги на небесах, поэтому 22 ноября обычно была ветреная холодная погода.

Также на украинских землях раньше верили, что сон, который приснился на Матренин день, являлся вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.

Главные традиции этого дня

Издавна люди 22 ноября пересматривали и перебирали свою теплую одежду, выбирая наряды для ношения зимой.

Также по традиции принято было избавляться от старых и ненужных вещей для того, чтобы прошлое не тянуло назад.

Люди раздавали милостыню нуждающимся и угощали бедных, поощрялось щедрость, приветливость и радушие.

В этот день также заговаривали траву дербенника (плакун-ивы) - считалось, что она будет иметь чудодейственную силу и с ее помощью даже можно находить клады, общаться и взаимодействовать с силами природы.

Что нельзя делать в этот день

Очень плохой приметой считали отдать другим людям свою старую и не постиранную одежду - якобы так можно отдать собственное счастье в чужие руки, лишиться его.

Также запрещалось в этот праздник заниматься тяжелым физическим трудом. Говорили, что в противном случае может пойти целая череда неудач и отвернется везение.

Нельзя было ни с кем не ссориться, а особенно - с родными. Суеверные верили, что из-за ругани могли заболеть или выпасть зубы, или появится другое заболевание ротовой полости.

Считалось, что в эту дату девушкам нежелательно стричь волосы и краситься - иначе красота скоро померкнет или поседеете.

Главные приметы в Матренин день

Если иней деревья покроет, значит скоро придут лютые морозы;

Если начнется снегопад, что непогода затянется еще на месяц;

Туман в этот день сулил скорую оттепель;

Если утки до сих пор не улетели, то тепло сохранится еще долго;

Если пошел дождь в этот день, то в следующем году будет хороший урожай пшеницы, а если иней с утра видно - то овса.

В этот день именины отмечают: Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.