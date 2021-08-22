Праздник 22 августа: что строго запрещено делать, важные традиции и дни ангела

22 августа 2021 по православному календарю в Украине почитается память Матфея, двенадцатого апостола, заменившего Иуду после его предательства. Среди людей день раньше называли по-разному: Матфей, Матвей ненастный, Змеесос.
Что можно и нельзя делать в праздник, какие важные приметы и традиции существуют в этот день - читайте ниже в материале.
Сегодня внимательно наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет осень.
Раньше верили, что в этот день коров нельзя выгонять на пастбище. Так как на Змеесоса пресмыкающиеся могли вести себя странно - присасываться к вымени и пить молоко животных.
На Матфея принять печь оладьи из свежей простокваши.
Также 22 августа сушили огородную зелень на зиму, так как она обретала особую силу. Позже укроп, петрушку и прочие специи использовали для лечения болезней.
Сегодня все еще продолжается Успенский пост (14-27 августа), поэтому под запретом мясо, яйца, молочная продукция, алкоголь.
Громко веселиться, устраивать гуляния и разврат.
Пить молоко в "сыром" виде - его топили, заквашивали или делали ряженку.
Брать в долг, а если это неизбежно, сумма должна быть "круглой". Иначе вас ждут финансовые потери в будущем.
Гадать на судьбу - это к потерям и несчастьям.
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Маргарита, Мария, Матвей, Петр и Яков.
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