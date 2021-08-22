Свято 22 серпня: що строго заборонено робити, важливі традиції і дні ангела

22 серпня 2021 року за православним календарем в Україні вшановується пам'ять Матвія, дванадцятого апостола, який замінив Юду після його зради. Серед людей день раніше називали по-різному: Матвій, Матвій ненасний, Змієсос.
Що можна і не можна робити у свято, які важливі прикмети і традиції існують в цей день - читайте нижче в матеріалі.
Сьогодні уважно спостерігали за погодою, щоб визначити, якою буде осінь.
Раніше вірили, що в цей день корів не можна виганяти на пасовище. Так як на Змієсоса плазуни могли вести себе дивно - присмоктуватися до вимені і пити молоко тварин.
На Матвія прийняти пекти оладки зі свіжої простокваші.
Також 22 серпня сушили городню зелень на зиму, так як вона набувала особливої сили. Пізніше кріп, петрушку та інші спеції використовували для лікування хвороб.
Сьогодні все ще триває Успенський піст (14-27 серпня), тому під забороною м'ясо, яйця, молочна продукція, алкоголь.
Голосно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту.
Пити молоко в "сирому" вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку.
Брати в борг, а якщо це неминуче, сума повинна бути "круглою". Інакше вас чекають фінансові втрати в майбутньому.
Ворожити на долю - це до втрат і нещасть.
Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Маргарита, Марія, Матвій, Петро і Яків
Раніше ми писали про те, скільки вихідних, робочих днів буде у вересні 2021, які важливі свята ми відзначимо.
Також стало відомо, які дні потрібно буде відпрацювати через довгі вихідні на День Незалежності.