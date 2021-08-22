Свято 22 серпня: що строго заборонено робити, важливі традиції і дні ангела

Важливі традиції на Матвія

Сьогодні уважно спостерігали за погодою, щоб визначити, якою буде осінь.

Раніше вірили, що в цей день корів не можна виганяти на пасовище. Так як на Змієсоса плазуни могли вести себе дивно - присмоктуватися до вимені і пити молоко тварин.

На Матвія прийняти пекти оладки зі свіжої простокваші.

Також 22 серпня сушили городню зелень на зиму, так як вона набувала особливої сили. Пізніше кріп, петрушку та інші спеції використовували для лікування хвороб.

Що суворо заборонено робити 22 серпня

Сьогодні все ще триває Успенський піст (14-27 серпня), тому під забороною м'ясо, яйця, молочна продукція, алкоголь.

Голосно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту.

Пити молоко в "сирому" вигляді - його топили, заквашували або робили ряжанку.

Брати в борг, а якщо це неминуче, сума повинна бути "круглою". Інакше вас чекають фінансові втрати в майбутньому.

Ворожити на долю - це до втрат і нещасть.

Головні прикмети на Матвія

Будь-яку роботу в цей день потрібно виконувати дуже ретельно і відповідально, а легковажність може бути чревата проблемами.

У цю ніч сняться віщі сни, які підкажуть вам, в якому напрямку далі рухатися.

Багато роси вранці - день буде спекотним.

Спокійна і тиха погода - до теплої осені та пізньої зими.

Південний вітер "крутить" - взимку буде багато снігу.

З 22-го серпня теплих дощів не варто чекати до наступної весни.

Ясна ніч без роси вранці - до дощу на наступний день.

Дощ в цей день віщує негоду до кінця літа.

День ангела в цей день відзначають:

Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Маргарита, Марія, Матвій, Петро і Яків