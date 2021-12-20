Праздник 20 декабря: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно в этот день

20 декабря 2021 года украинцы чтят святого Амвросия Медиоланского, который молитвой мог творить чудеса. У этого дня есть свои особенные приметы, запреты, обычаи.
Что можно и нельзя делать 20 декабря - читайте ниже в материале Styler.
Раньше на Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову - уборкой, заготовкой продуктов. Больших праздников уже не было, вечерницы и гуляния заканчивали, чтобы продолжить 6 января.
Поскольку продолжается Рождественский пост, в этот день нужно придерживаться ограничений - не есть мяса, молока, яиц, рыбы.
Девушки в этот день шили себе наряды, а прежде, чем приступить к работе, читали молитву.
Злословить, ругаться, ссориться, желать кому-то зла, обижать людей и таить обиду в себе.
Встречаться с людьми, которые вам неприятны. Если такого общения не избежать, перенесите его на другой день.
Женщинам нельзя тяжело работать, стирать, а девушкам - расчесываться и мыть голову.
Шумно веселиться, гулять и громко петь, а также проводить этот день или вечер вдали от семьи.
Грустить, унывать, страдать - иначе подавленное настроение будет сопровождать человека следующие 40 дней.
Дарить и принимать подарки. Особенно это касается малознакомых людей или незнакомцев.
Пересаживать домашние растения - они не только зачахнут, но и заберут силы у членов семьи, испортят энергетику в доме.
Надевать слишком яркую одежду - к ней может пристать нечисть.
День ангела (именины) 20 декабря отмечают: Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.
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