Праздник 15 марта: как привлечь удачу и что строго запрещено делать в этот день

По этому дню раньше предсказывали погоду на ближайшие несколько недель, и день обычно был ветреным. В этот день, согласно преданию, закипают подземные источники и выливаются на землю, что способствует быстрому таянию снега. Считалось, что после Федота Ветроноса начинается настоящее потепление и приходит весна.

Традиции и обряды на Федота

В народе верили, что на Ветроноса легко подхватить простуду, поэтому в этот день старались не оставлять дом без уважительной причины.

Поскольку праздник приходится на дни Великого поста, то и традиции соответствующие. Пища на столе должна быть пресной, шумные застолья не приветствуются, а ссор и конфликтов нужно избегать, как и дурных мыслей и любого негатива.

Огородники в этот день сеют на рассаду семена помидоров, перцев, ранней белокочанной, цветной и брюссельской капусты, чтобы урожай был богатым.

Приметы на 15 марта

Утром пошел снег - к урожаю зерновых.

Метель и снегопады означают, что первая зеленая трава появится еще нескоро.

А теплый и южный ветер означает дождливое, но теплое лето, холодный северный ветер - такое и лето будет.

Если в семье есть человек, родившийся 15 марта, его угощают кашей на меду, чтобы он оставался верен близким всю жизнь.

Если на Федота посеять сельдерей и лук - урожай этих культур будет очень хорошим.

Как привлечь удачу в этот день

По одному из поверий, нужно купить герань с красными цветками и поставить растение на подоконник, тогда вы задобрите домового и сможете так привлечь в дом удачу.

Чтобы ее привлечь, необходимо купить цветок за большую стоимость, чем просит продавец. А вот другие растения покупать нельзя.

Что запрещено делать 15 марта

Нельзя много работать, особенно выполнять тяжелые дела по дому.

Постарайтесь не смотреть на вечернее небо. Если увидите падающую звезду, это к тяжелой болезни и даже смерти.

В этот день дом лучше не покидать дом, чтоб ветер "не надул простуду".

Под запретом покупка одежды и штопка носков - так можно зашить свое счастье.

Беременным в этот день лучше не обнимать чужих детей, иначе собственный ребенок будет часто болеть.

Именинники 15 марта: Агафон, Арсений, Богдан, Евдокия, Савва, Федот.