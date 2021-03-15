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Свято 15 березня: як привернути удачу і що суворо заборонено робити в цей день

Автор: Світлана Мащенко

15 березня 2021 року за православною традицією вшановують пам'ять святого мученика, єпископа Феодота Киринейського, якого в народі називають Вітроносом. Крім того, у цей день починається Великий пост з його суворими обмеженнями, як фізичними, так і духовними.

Що можна і не можна робити в цей день, і як за допомогою простого ритуалу привернути удачу - читайте в нашому матеріалі.

З цього дня раніше передбачали погоду на найближчі кілька тижнів, і день зазвичай був вітряним. В цей день, згідно з переказами, закипають підземні джерела і виливаються на землю, що сприяє швидкому таненню снігу. Вважалося, що після Федота Вітроноса починається справжнє потепління і приходить весна.

Традиції та обряди на Федота

У народі вірили, що на Вітроноса легко підхопити застуду, тому в цей день намагалися не залишати дім без поважної причини.

Оскільки свято припадає на дні Великого посту, то і відповідні традиції. Їжа на столі має бути прісною, гучні застілля не вітаються, а сварок і конфліктів потрібно уникати, як і поганих думок і будь-якого негативу.

Городники у цей день сіють на розсаду насіння помідорів, перцю, ранньої білокачанної, цвітної і брюссельської капусти, щоб урожай був багатим.

Прикмети на 15 березня

  • Вранці пішов сніг - до урожаю зернових.
  • Хуртовини та снігопади означають, що перша зелена трава з'явиться ще нескоро.
  • А теплий південний вітер означає дощове, але тепле літо, холодний північний вітер - таке і літо.
  • Якщо в сім'ї є людина, що народилася 15 березня, її пригощають кашею на меду, щоб вона залишалася вірною близьким все життя.
  • Якщо на Федота посіяти селеру і цибулю - урожай цих культур буде хорошим.

Як привернути удачу в цей день

За одним із переказів, треба купити герань з червоними квітками і поставити рослину на підвіконня, тоді ви задобрите домового та зможете привернути в дім удачу.

Щоб її привернути, необхідно купити квітку за більшу вартість, ніж просить продавець. А ось інші рослини купувати не можна.

Що заборонено робити 15 березня

  • Не можна багато працювати, особливо виконувати важкі справи по дому.
  • Постарайтеся не дивитися на вечірнє небо. Якщо побачите падаючу зірку, це до тяжкої хвороби і навіть смерті.
  • В цей день краще не залишати дім, щоб вітер "не надув застуду".
  • Під забороною покупка одягу і штопання шкарпеток - так можна зашити своє щастя.
  • Вагітним в цей день краще не обіймати чужих дітей, інакше власна дитина буде часто хворіти.

Іменинники 15 березня: Агафон, Арсеній, Богдан, Євдокія, Сава, Федот.

Раніше з'явився календар вихідних, робочих та святкових днів на квітень 2021, і місяць буде унікальним.

Також ми писали, які речі ні в якому разі не можна викидати з дому.

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