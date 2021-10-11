Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть

Кем был преподобный Харитон

Святой проживал в Иконии в IV веке. Как и многие христиане, он подвергся гонениям со стороны идолопоклонников и пострадал за веру в своем родном городе.

Он искренне жаждал мученической кончины, но прежний император был убит, а новый не стал преследовать христиан и отпустил святого.

После чего Харитон решил посвятить остаток жизни служению Богу. На­прав­ля­ясь в Иеру­са­лим, он по­пал в ру­ки раз­бой­ни­ков. Они свя­за­ли его и бро­си­ли в пе­ще­ру. От смерти Харитона спасло то, что в пещеру вползла змея и своим ядом отравила сосуд с вином, выпив которое разбойники погибли.

Пре­по­доб­ный Ха­ри­тон, поблагодарив Бо­га, решил остаться жить в пещере. Вскоре у него появились последователи, и на месте его чудесного спасения возникла знаменитая Фаранская лавра.

Приметы 11 октября

Зайцы все еще не побелели - к поздней зиме

Листья падают изнанкой вверх - к хорошему урожаю в следующем году

Деревья зацвели второй раз - к долгой и теплой осени

Птицы летят низко к земле - к ранней и холодной зиме

Северный ветер обещает холодную зиму

Что строго запрещено делать сегодня

Харитонов день считается недобрым, в народе верили, что лучше его провести дома в спокойной обстановке, чтобы ненароком не накликать беду на всю семью

По возможности в этот день нельзя было даже выходить во двор, чтобы уберечься от дурного глаза. Да и дома делать можно было не все.

Уборкой заниматься можно, а вот мусор из дома не выносите - это можно сделать завтра.

Интересно, что в этот день с опаской относились к кареглазым, а особенно - черноглазым людям. Ведь считается, что они больше склонны к колдовству.

Но были и те, кто нарушал табу. Особенно это касалось влюбленных. Жених и невеста втайне от всех несли ведунье пирог и мед, чтобы злые чары не нарушили планов бракосочетания.

А еще в этот день и несколько дней после запрещено есть ягоды, даже поспевшие. Согласно преданию, за три дня до праздника Покрова, то есть 11 октября, сам дьявол плевал на все ягоды. И тот, кто вкусит такую ягоду, будет тяжело болеть от его ядовитой слюны.

11 октября День ангела празднуют Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.