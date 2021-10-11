Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть

11 октября православные христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника. Этот день у наших предков считался неблагоприятным для новых начинаний.
Что сегодня нельзя делать, у кого день ангела и главные приметы этого дня - читайте в нашем материале ниже.
Святой проживал в Иконии в IV веке. Как и многие христиане, он подвергся гонениям со стороны идолопоклонников и пострадал за веру в своем родном городе.
Он искренне жаждал мученической кончины, но прежний император был убит, а новый не стал преследовать христиан и отпустил святого.
После чего Харитон решил посвятить остаток жизни служению Богу. Направляясь в Иерусалим, он попал в руки разбойников. Они связали его и бросили в пещеру. От смерти Харитона спасло то, что в пещеру вползла змея и своим ядом отравила сосуд с вином, выпив которое разбойники погибли.
Преподобный Харитон, поблагодарив Бога, решил остаться жить в пещере. Вскоре у него появились последователи, и на месте его чудесного спасения возникла знаменитая Фаранская лавра.
Харитонов день считается недобрым, в народе верили, что лучше его провести дома в спокойной обстановке, чтобы ненароком не накликать беду на всю семью
По возможности в этот день нельзя было даже выходить во двор, чтобы уберечься от дурного глаза. Да и дома делать можно было не все.
Уборкой заниматься можно, а вот мусор из дома не выносите - это можно сделать завтра.
Интересно, что в этот день с опаской относились к кареглазым, а особенно - черноглазым людям. Ведь считается, что они больше склонны к колдовству.
Но были и те, кто нарушал табу. Особенно это касалось влюбленных. Жених и невеста втайне от всех несли ведунье пирог и мед, чтобы злые чары не нарушили планов бракосочетания.
А еще в этот день и несколько дней после запрещено есть ягоды, даже поспевшие. Согласно преданию, за три дня до праздника Покрова, то есть 11 октября, сам дьявол плевал на все ягоды. И тот, кто вкусит такую ягоду, будет тяжело болеть от его ядовитой слюны.
11 октября День ангела празднуют Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.
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