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Праздник 11 июля: что строго запрещено делать накануне Петра и Павла

Автор: Светлана Мащенко

11 июля 2021 года в церкви чтят память Кира и Иоанна. В народе этот день называли Крапивным заговеньем, соответственно, многие традиции, обряды и приметы праздника связаны с крапивой. Также сегодня последний день Петрова поста.

Что можно и нельзя делать накануне большого праздника, у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции 11 июля

В канун Петрова дня было принято долго не ложиться спать и веселиться до самого утра.

А если вам удастся найти цветущее растение "петров крест" и вырвать его с корнем, вас ждет небывалая удача. Считалось, что корень растения может привести вас к кладу.

На Крапивное заговенье нужно было успеть сварить суп из крапивы, ведь после этого дня растение теряло свои целебные свойства.

Кроме супа из крапивы готовили салаты, начинки для пирожков, ее квасили и солили.

А отвары и настои из листьев молодой крапивы, верили в народе, способны были восстанавливать и останавливать внутреннее кровотечение. А девушки применяли крапиву для красоты - отвар растения делал волосы крепче и препятствовал их выпадению.

Кроме того растению приписывали мистические свойства. Семена крапивы жгли на углях и пускали дым по дома - таким способом жилище защищали от дурного глаза. Для защиты от нечистой силы крапиву вешали на окна и двери.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться, иначе спор затянется надолго, конфликтовать без повода.
  • Рано ложиться спать.
  • Выливать питьевую воду.
  • Жениться, так как придется идти под венец еще раз.
  • Стричь детей до года, иначе они будут плохо говорить.
  • Покупать мед, так как он может испортиться.
  • Спать днем, иначе будет болеть голова.

Приметы на 11 июля

  • Кукушка переставала куковать, значит зима будет ранней.
  • Запел соловей, осень будет теплой.
  • Старая кошка начинает играть, это к дождю.
  • Скот сбивается в кучу к непогоде.
  • Погода безветренная, а лес шумит - к дождю.
  • Если в это время начался ранний листопад, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.

11 июля заканчивается Петров пост

Накануне празднования Дня Петра и Павла 12 июля, заканчивается Петров пост, который начался 28 июня и был очень коротким из-за поздней Пасхи.

В этот день разрешается есть пищу с растительным маслом и рыбу, вино.

Именины сегодня отмечают:

Герман, Иван, Павел, Сергей, Василий, Герман, Григорий, Иосиф.

Мы также писали, что категорически нельзя делать на Петра и Павла, каких традиций и обрядов следует придерживаться.

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