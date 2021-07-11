Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла

11 липня 2021 року в церкві вшановують пам'ять Кіра та Іоанна. У народі цей день називали Кропив'яним заговінням, відповідно, багато традицій, обрядів і прикмет свята пов'язані з кропивою. Також сьогодні останній день Петрова посту.
Що можна і не можна робити напередодні великого свята, у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі.
Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.
А якщо вам вдасться знайти квітучу рослину "петрів хрест" і вирвати його з коренем, вас чекає небувала удача. Вважалося, що корінь рослини може привести вас до кладу.
На Кропив'яне заговіння потрібно було встигнути зварити суп з кропиви, адже після цього дня рослина втрачала свої цілющі властивості.
Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.
А відвари і настої з листя молодої кропиви, вірили в народі, здатні були відновлювати і зупиняти внутрішню кровотечу. А дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.
Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по будинку - таким способом житло захищали від лихого ока. Для захисту від нечистої сили кропиву вішали на вікна і двері.
Напередодні святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 28 червня і був дуже коротким через пізнього Великодня.
У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, вино.
Герман, Іван, Павло, Сергій, Василь, Герман, Григорій, Йосип.
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