Свято 11 липня: що суворо заборонено робити напередодні Петра і Павла

Важливі традиції 11 липня

Напередодні Петрова дня було прийнято довго не лягати спати і веселитися до самого ранку.

А якщо вам вдасться знайти квітучу рослину "петрів хрест" і вирвати його з коренем, вас чекає небувала удача. Вважалося, що корінь рослини може привести вас до кладу.

На Кропив'яне заговіння потрібно було встигнути зварити суп з кропиви, адже після цього дня рослина втрачала свої цілющі властивості.

Крім супу з кропиви готували салати, начинки для пиріжків, її квасили і солили.

А відвари і настої з листя молодої кропиви, вірили в народі, здатні були відновлювати і зупиняти внутрішню кровотечу. А дівчата застосовували кропиву для краси - відвар рослини робив волосся міцніше і перешкоджав їх випаданню.

Крім того, рослині приписували містичні властивості. Насіння кропиви палили на вугіллі і пускали дим по будинку - таким способом житло захищали від лихого ока. Для захисту від нечистої сили кропиву вішали на вікна і двері.

Що не можна робити в цей день

Сваритися, інакше суперечка затягнеться надовго, конфліктувати без приводу.

Рано лягати спати.

Виливати питну воду.

Одружитися, бо доведеться йти під вінець ще раз.

Стригти дітей до року, інакше вони будуть погано говорити.

Купувати мед, позаяк він може зіпсуватися.

Спати вдень, інакше буде боліти голова.

Прикмети на 11 липня

Зозуля переставала кувати, значить зима буде ранньою.

Заспівав соловей, осінь буде теплою.

Стара кішка починає грати, це до дощу.

Худоба збивається в купу до негоди.

Погода безвітряна, а ліс шумить - до дощу.

Якщо в цей час почався ранній листопад, то у вересні всі дерева будуть стояти без листя.

11 липня закінчується Петрів піст

Напередодні святкування Дня Петра і Павла 12 липня, закінчується Петрів піст, який почався 28 червня і був дуже коротким через пізнього Великодня.

У цей день дозволяється їсти їжу з рослинною олією і рибу, вино.

Іменини сьогодні відзначають:

Герман, Іван, Павло, Сергій, Василь, Герман, Григорій, Йосип.