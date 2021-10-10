Праздник 10 октября: что категорически нельзя делать сегодня и главные приметы

Какой сегодня праздник

Святой Савватий Соловецкий принял иноческий постриг в Кирилло-Белоезерской обители в конце XIV века.

Он отличался среди братьев смирением, кроткой любовью к окружающим и беспрекословным послушанием.

Вскоре внимание и уважение монахов стало тяготить его. Поэтому он удалился на остров Валаам на Ладожском озере.

В старину верили, что Савватий закрывает ульи на зиму, поэтому хороший пчеловод должен закончить свои дела к этом дню.

С молитвой к Савватию о сохранении медоносных насекомых в суровые холода обращались дети, не достигшие семи лет, и считавшиеся ангелами.

Приметы 10 октября

В этот день хозяйки пекли специальное печенье с медом, которое подавали на завтрак для всей семьи.

Кроме того, наши предки верили в такие приметы:

Гроза на Савватия - зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой

Сухая погода 10 октября - зима поздно наступит

Мало шишек на сосне - зимой не стоит ждать сильных морозов

Пчелы плотно залепляют леток - жди холодную зиму (и наоборот)

Ранний листопад - к хорошей осени и теплой зиме

Поздний листопад - к суровой и продолжительной зиме

Солнечные лучи греют теплее обычного - к долгой и теплой весне

Что нельзя делать в этот день

На Савватия считалось большим грехом трудиться и работать. Наши предки верили, что все сделанное в этот день пользы не принесет.

Также нельзя нецензурно выражаться и оскорблять кого-либо.

10 октября нежелательно брать деньги в долг (не удастся отдать их вовремя).

А еще сегодня следует забыть про обиды и конфликты, оставить негативные мысли, иначе можно провести в них весь год.

Сегодня день ангела отмечают Аристарх, Зинаида, Игнат, Марк и Савватий.

Кстати, талисманом рожденного 10 октября ребенка является бирюза. Это значит, что человек любит порядок и чистоту.