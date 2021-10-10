Свято 10 жовтня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети

Яке сьогодні свято

Святий Саватій Соловецький прийняв чернечий постриг в Кирило-Білоєзерскій обителі в кінці XIV століття.

Він відрізнявся серед чинців смиренням, лагідною любов'ю до оточуючих і беззаперечним послухом.

Незабаром увага і повага ченців стали обтяжувати його. Тому він пішов на острів Валаам на Ладозькому озері.

За старих часів вірили, що Саватій закриває вулики на зиму, тому хороший бджоляр повинен закінчити свої справи до цього дня.

З молитвою до Саватія про збереження медоносних комах в суворі холоди зверталися діти, які не досягли семи років, і вважалися ангелами.

Прикмети 10 жовтня

У цей день господині пекли спеціальне печиво з медом, яке подавали на сніданок для всієї родини.

Крім того, наші предки вірили в такі прикмети:

Гроза на Саватія - зима буде безсніжною, короткою і досить теплою

Суха погода 10 жовтня - зима пізно настане

Мало шишок на сосні - взимку не варто чекати сильних морозів

Бджоли щільно заліплюють льоток - чекай холодну зиму (і навпаки)

Ранній листопад - до гарної осені і теплої зими

Пізній листопад - до суворої і тривалої зими

Сонячні промені гріють тепліше звичайного - до довгої і теплої весни

Що не можна робити в цей день

На Саватія вважалося великим гріхом працювати. Наші предки вірили, що все зроблене в цей день користі не принесе.

Також не можна нецензурно висловлюватися і ображати кого-небудь.

10 жовтня небажано брати гроші в борг (не вдасться віддати їх вчасно).

А ще сьогодні слід забути про образи і конфлікти, залишити негативні думки, інакше можна провести в них весь рік.

Сьогодні день ангела відзначають Аристарх, Зінаїда, Гнат, Марк і Саватій.

До речі, талісманом народженої 10 жовтня дитини є бірюза. Це означає, що людина любить порядок і чистоту.