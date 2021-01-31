Православный календарь на февраль 2021 года: полный список праздников

В феврале 2021 года больших религиозных праздников будет немного, в частности христиане будут отмечать Сретение. Но есть много других важных памятных дат, о которых нужно помнить, чтобы соблюдать традиции и обряды.

Сретение Господне будет отмечаться 15 февраля, этот праздник выпадает на понедельник. Этот день не будет официальным выходным. Сретение относится к числу двунадесятых праздников и символизирует встречу человека с Богом.

Все церковные праздники в феврале 2021 года:

1 февраля – Преподобного Макария Египетского, блаженного Федора.

2 февраля – Преподобного Евтимия Великого, иконы Божьей матери "Смягчение злых сердец"

3 февраля – Неофита Исповедника, Максима, Евгения и других великомучеников

4 февраля – Апостола Тимофея, преподобномучеников Анастасия, Макария Жабинского

5 февраля – Священномученика Климента, епископа Анкирского, мученика Агафангела, Геннадия Костромского

6 февраля – Преподобной Ксении, Святого Герасима Великопермского, мученика Иоанна Казанского

7 февраля - Святого Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, Святого Моисея, архиепископа Новгородского, Священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, Иконы Божией Матери "Утоли моя печали".

8 февраля - Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна, Мучеников Анании, Петра преподобного Симеона, святого Иосифа, Преподобного Симеона Ветхого

9 февраля - Перенесение мощей Святого Иоанна Златоуста, Преподобного Петра Египетского

10 февраля - Преподобного Ефрема Сирина, преподобного Исаака Сирина, Преподобного Феодосия Тотемского, Преподобного Ефрема Новоторжського, Преподобного Ефрема Печерского

11 февраля - Перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, Святого Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского, Святых Герасима, Питирима и Ионы, епископов Великопермского, Мученика Романа и иже с ним

12 февраля - Собор Вселенских учителей и святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста

13 февраля - Бессребреников мучеников Кира и Иоанна, Мучениц Афанасии и дочерей ее, Святого Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского

14 февраля Предпразднство Сретения Господня, мученика Трифона, Мучениц Перпетуи и иже с ней, Преподобного Петра Галатийського, Новомученика иерея Петра (Скипетрова)

15 февраля - Сретение Господа нашего Иисуса Христа

16 февраля Попразднство Сретения Господня, Праведного Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, Равноапостола Николая, архиепископа Японского, Благоверного князя Романа Угличського

17 февраля - Благоверного князя Георгия Владимирского, Преподобного Кирилла Новоезерського

Преподобного Николая-исповедника, игумена Студийского, Преподобного Исидора Пелусиотського, Преподобного Авраамия и Коприя Печензьких

18 февраля - мученицы Агафьи, Святого Феодосия, архиепископа Черниговского

Иконы Божией Матери "Взыскание погибших"

19 февраля - Преподобного Вукола, епископа Смиренского, Преподобного Варсонофия Великого

Святого Фотия, патриарха Константинопольского, мученика Юлиана, Мучениц Марфы и Марии

20 февраля, Преподобных Парфения, епископа Лампсакийського, Преподобного Луки Элладского, 1003 мучеников Никомидийських

21 февраля Неделя о мытаре и фарисее, Великомученика Феодора Стратилата, Пророка Захарии Серповидця, Святого Саввы II, архиепископа Сербского

22 февраля Отдание праздника Сретения Господня, Обретение мощей святого Иннокентия, епископа Иркутского, Преподобных Панкратия Печерского, Преподобных Никифора и Геннадия Важеезерських

23 февраля - Священномученика Харалампия и мученика Порфирия, мученицы Валентины, Благоверной княгини Анны Новгородской, Преподобного Лонгина Коряжемського, преподобного Прохора Печерского, Иконы Божией Матери "Огневидная"

24 февраля - Священномученика Власия, епископа Севастийского, Преподобного Димитрия Прилуцкого, Благоверного князя Всеволода, во святом крещении Гавриила Псковского, праведной Феодоры

25 февраля - Святого Алексия, митрополита Московского, Святого Мелетия, архиепископа Антиохийского, Святого Антония, патриарха Константинопольского, Иверской иконы Божией Матери

26 февраля - преподобного Мартиниана, Преподобных Зои и Фотиния (Светланы), Преподобного Стефана, Симеона, царя Сербского, Преподобного Евлогия, архиепископа Александрийского.

27 февраля - Святого равноапостольного Кирилла, учителя Словенского, Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора, Преподобного Исаакия Печерского, Преподобного Марона, отшельника Сирийского

28 февраля Неделя о блудном сыне, Апостола от 70 Онисима, Преподобного Пафнутия и дочери его Евфросинии, преподобного Евсевия, Виленской иконы Божией Матери

Напомним, ранее мы писали о том, что февраль 2021 года станет уникальным месяцем.

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