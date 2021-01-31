Православний календар на лютий 2021 року: повний список свят

У лютому 2021 року великих релігійних свят буде небагато, зокрема християни будуть відзначати Стрітення. Але є багато інших важливих пам'ятних дат, про які треба пам'ятати, щоб дотримуватися традиції та обряди.

Стрітення Господнє відзначатиметься 15 лютого, це свято випадає на понеділок. Цей день не буде офіційним вихідним. Стрітення належить до дванадесятих свят і символізує зустріч людини з Богом.

Всі церковні свята в лютому 2021 року:

1 лютого – Преподобного Макарія Єгипетського, блаженного Федора.

2 лютого – Преподобного Євтихія Великого, ікони Божої матері "Пом'якшення злих сердець"

3 лютого – Неофіта Сповідника, Максима, Євгенія та інших великомучеників

4 лютого – Апостола Тимофія, преподобномучеників Анастасія, Макарія Жабинського

5 лютого – Священномученика Климента, єпископа Анкірського, мученика Агафангела, Геннадія Костромського

6 лютого – Преподобної Ксенії, Святого Герасима Великопермского, мученика Іоанна Казанського

7 лютого - Святого Григорія Богослова, архиєпископа Константинопольського, Святого Мойсея, архієпископа Новгородського, Священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького, Ікони Божої Матері "Утамуй моя печалі"

8 лютого - Преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Йоана, Мучеників Ананія, Петра преподобного Симеона, святого Йосипа, Преподобного Симеона Ветхого

9 лютого - Перенесення мощей Святого Іоанна Златоуста, Преподобного Петра Єгипетського

10 лютого - Преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Ісаака Сиріна, Преподобного Феодосія Тотемського, Преподобного Єфрема Новоторжського, Преподобного Єфрема Печерського

11 лютого - Перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця, Святого Лаврентія, самітника Печерського, єпископа Туровського, Святих Герасима, Питирима та Іони, єпископів Великопермского, Мученика Романа та іже з ним

12 лютого - Собор Вселенських учителів і святих Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоуста

13 лютого - мучеників Безсрібників Кира та Іоанна, Мучениць Афанасії та дочок її, Святого Микити, самітника Печерського, єпископа Новгородського

14 лютого Предпразднство Стрітення Господнього, мученика Трифона, Мучениць Перпетуи й іже з нею, Преподобного Петра Галатийського, Новомученика ієрея Петра (Скипетрова)

15 лютого - Стрітення Господа нашого Ісуса Христа

16 лютого Попразднство Стрітення Господнього, Праведного Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці, Равноапостола Миколая, архієпископа Японського, Благовірного князя Романа Угличського

17 лютого - Благовірного князя Георгія Володимирського, Преподобного Кирила Новоезерського

Преподобного Миколи-сповідника, ігумена Студійського, Преподобного Ісидора Пелусиотського, Преподобного Авраамія і Коприя Печензьких

18 лютого - мучениці Гафії, Святого Феодосія, архієпископа Чернігівського

Ікони Божої Матері "Стягнення загиблих"

19 лютого - Преподобного Вакулу, єпископа Смиренского, Преподобного Варсонофія Великого

Святого Фотія, патріарха Константинопольського, мученика Юліана, Мучениць Марфи та Марії

20 лютого, Преподобного Парфенія, єпископа Лампсакийського, Преподобного Луки Елладського, 1003 мучеників Никомидийських

21 лютого Тиждень про митаря і фарисея, Великомученика Феодора Стратилата, Пророка Захарії Серповидця, Святого Сави II, архієпископа Сербського

22 лютого Віддання свята Стрітення Господнього, Набуття мощей святого Інокентія, єпископа Іркутського, Преподобних Панкратія Печерського, Преподобного Никифора і Геннадія Важеезерських

23 лютого - Священномученика Харалампія і мученика Порфирія, мучениці Валентини, Благовірної княгині Анни Новгородської, Преподобного Лонгина Коряжемського, преподобного Прохора Печерського, Ікони Божої Матері "Огневидна"

24 лютого - Священномученика Власія, єпископа Севастійського, Преподобного Димитрія Прилуцького, Благовірного князя Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла Псковського, праведного Феодори

25 лютого - Святого Олексія, митрополита Московського, Святого Мелетія, архієпископа Антіохійського, Святого Антонія, патріарха Константинопольського, Іверської ікони Божої Матері

26 лютого - преподобного Мартиніана, Преподобних Зої та Фотинія (Світлани), Преподобного Стефана, Симеона, царя Сербського, Преподобного Євлогія, архієпископа Олександрійського

27 лютого - Святого рівноапостольного Кирила, учителя Словенського, Благовірного князя Михаїла Чернігівського і боярина його Феодора, Преподобного Ісаакія Печерського, Преподобного Марона, відлюдника Сирійського

28 лютого Тиждень про блудного сина, Апостола від 70 Онисима, Преподобного Пафнутия і дочки його Єфросинії, преподобного Євсевія, Віленської ікони Божої Матері

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лютий 2021 року стане унікальним місяцем.

А також розповідали про те, коли у 2021 році настане новий рік за китайським календарем.