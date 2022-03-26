Врачи назвали список продуктов, которые необходимы организму во время войны

Медики напомнили, что даже во время войны важно стараться придерживаться правильного питания, ведь от этого многое зависит: психо-эмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, здоровье в целом. И не забываем, что Украине нужна здоровая нация.
Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.
Важные советы врачей
Старайтесь придерживаться основных приемов пищи. Здесь важно не количество съеденного за один раз, а именно регулярность.
Помните о сложных углеводах: каши, овощи и фрукты (свекла, морковь, тыква, кукуруза, бананы). Они уберегут от резких колебаний сахара, а соответственно и настроения.
Не забывайте про белок: мясо, рыба, яйца, молоко, бобовые (фасоль, горох, чечевица).
Постарайтесь отказаться от курения и алкоголя. Они не успокаивают, это обманка. Уровень стресса наоборот повышается.
Контролируйте свое самочувствие при потреблении кофе и уменьшите его количество, если это влияет на сердцебиение или увеличивает уровень тревожности.
Продукты, которые будут на страже психологического равновесия: