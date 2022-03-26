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Врачи назвали список продуктов, которые необходимы организму во время войны

Фото: Врачи посоветовали, как правильно питаться во время войны (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Медики напомнили, что даже во время войны важно стараться придерживаться правильного питания, ведь от этого многое зависит: психо-эмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, здоровье в целом. И не забываем, что Украине нужна здоровая нация.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, которую ведут страницу sviy.doc в Instagram.

Важные советы врачей

  1. Старайтесь придерживаться основных приемов пищи. Здесь важно не количество съеденного за один раз, а именно регулярность.
  2. Помните о сложных углеводах: каши, овощи и фрукты (свекла, морковь, тыква, кукуруза, бананы). Они уберегут от резких колебаний сахара, а соответственно и настроения.
  3. Не забывайте про белок: мясо, рыба, яйца, молоко, бобовые (фасоль, горох, чечевица).
  4. Постарайтесь отказаться от курения и алкоголя. Они не успокаивают, это обманка. Уровень стресса наоборот повышается.
  5. Контролируйте свое самочувствие при потреблении кофе и уменьшите его количество, если это влияет на сердцебиение или увеличивает уровень тревожности.

Продукты, которые будут на страже психологического равновесия:

  • богатые магнием (тыквенные семечки, миндаль, шпинат, кешью, арахис),
  • богатые цинком (печень, мясо птицы, тыквенные семечки),
  • ферментированные продукты (кефир, йогурты, квашеная капуста, помидоры, огурцы),
  • источники витаминов группы В (печень, рыба, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, зеленый горошек),
  • омега-3 содержащие продукты (например, печень трески).

Список продуктов длительного хранения, которые можно включить в рацион:

  • готовые к употреблению мясные, рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды,
  • батончики (белковые, злаковые, фруктовые),
  • хлопья, гранола, хлебцы,
  • арахисовое масло,
  • сушеные фрукты, ягоды,
  • консервированные соки,
  • пастеризованное молоко,
  • орехи,
  • детское питание (при необходимости).

Ранее мы писали, как отличить полезные консервы от вредных.

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