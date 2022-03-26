Лікарі назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни

Медики нагадали, що навіть під час війни важливо старатися дотримуватися правильного харчування, адже від цього багато чого залежить: психо-емоційний стан, витривалість та стресостійкість, здоров'я загалом. І не забуваємо, що Україні потрібна здорова нація.
Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.
Важливі поради лікарів
Старайтеся дотримуватися основних прийомів їжі. Тут важливо не кількість з'їденого за один раз, а саме регулярність.
Пам'ятайте про складні вуглеводи: каші, овочі та фрукти (буряк, морква, гарбуз, кукурудза, банани). Вони вбережуть від різких коливань цукру, а відповідно й настрою.
Не забувайте про білок: м'ясо, риба, яйця, молоко, бобові (квасоля, горох, сочевиця).
Постарайтеся відмовитися від паління і алкоголю. Вони не заспокоюють, це обманка. Рівень стресу навпаки підвищується.
Контролюйте своє самопочуття при споживанні кави і зменшіть її кількість, якщо це впливає на серцебиття чи збільшує рівень тривожності.
Продукти, які будуть на сторожі психологічної рівноваги:
багаті на магній (гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс),
багаті на цинк (печінка, м'ясо птиці, гарбузове насіння),
ферментовані продукти (кефір, йогурти, квашені капуста, помідори, огірки),
джерела вітамінів групи В (печінка, риба, яйця, молочні продукти, цільнозернові, зелений горошок),
омега-3 вмісні продукти (наприклад, печінка тріски).
Список продуктів тривалого зберігання, які можна включити до раціону:
готові до вживання м'ясні, рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди,