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Лікарі назвали список продуктів, які необхідні організму під час війни

Фото: Лікарі порадили, як правильно харчуватися під час війни (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Медики нагадали, що навіть під час війни важливо старатися дотримуватися правильного харчування, адже від цього багато чого залежить: психо-емоційний стан, витривалість та стресостійкість, здоров'я загалом. І не забуваємо, що Україні потрібна здорова нація.

Про це розповіла група лікарів-блогерів, яку ведуть сторінку sviy.doc в Instagram.

Важливі поради лікарів

  1. Старайтеся дотримуватися основних прийомів їжі. Тут важливо не кількість з'їденого за один раз, а саме регулярність.
  2. Пам'ятайте про складні вуглеводи: каші, овочі та фрукти (буряк, морква, гарбуз, кукурудза, банани). Вони вбережуть від різких коливань цукру, а відповідно й настрою.
  3. Не забувайте про білок: м'ясо, риба, яйця, молоко, бобові (квасоля, горох, сочевиця).
  4. Постарайтеся відмовитися від паління і алкоголю. Вони не заспокоюють, це обманка. Рівень стресу навпаки підвищується.
  5. Контролюйте своє самопочуття при споживанні кави і зменшіть її кількість, якщо це впливає на серцебиття чи збільшує рівень тривожності.

Продукти, які будуть на сторожі психологічної рівноваги:

  • багаті на магній (гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс),
  • багаті на цинк (печінка, м'ясо птиці, гарбузове насіння),
  • ферментовані продукти (кефір, йогурти, квашені капуста, помідори, огірки),
  • джерела вітамінів групи В (печінка, риба, яйця, молочні продукти, цільнозернові, зелений горошок),
  • омега-3 вмісні продукти (наприклад, печінка тріски).

Список продуктів тривалого зберігання, які можна включити до раціону:

  • готові до вживання м'ясні, рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди,
  • батончики (білкові, злакові, фруктові),
  • пластівці, гранола, хлібці,
  • арахісове масло,
  • сушені фрукти, ягоди,
  • консервовані соки,
  • пастеризоване молоко,
  • горіхи,
  • дитяче харчування (за потреби).

Раніше ми писали, як відрізнити корисні консерви від шкідливих.

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