Появится шанс наладить свою жизнь и достичь успеха: гороскоп для всех знаков Зодиака с 18 по 24 октября

Овен

Планеты будут настроены очень дружелюбно и Овнам стоит ожидать хороших новостей. Возможно, вам предложат возглавить новый проект или появятся новые бизнес-партнеры. Не упустите свой шанс в среду – Полнолуние позволит изменить жизнь в той сфере, которая для вас сейчас особенно актуальна. Ваша энергия и активность позволит занять выгодную позицию. На выходных отоспитесь и проведите дни с самыми близкими.

Телец

С 18 по 24 октября у Тельцов ожидается очень спокойный период. Можете смело заняться своей работой и карьерой – ваше трудолюбие оценят. В середине недели Тельцов ожидается приятный сюрприз в личной жизни. Рутинные дела могут вызвать легкую хандру и меланхолию, но не поддавайтесь. Подойдите к своим задачам с долей креатива. Выходные проведите с семьей или любимым человеком.

Близнецы

В середине октября вам стоит взять на себя ответственность за собственную жизнь и поступки. Если послушаетесь совета – получите вознаграждение в виде положительных перемен. С понедельника откроются профессиональные перспективы. От курсов повышения квалификации сможете извлечь пользу. В личных отношениях не позволяйте партнеру садиться вам на шею и при этом не забывайте уважать личные границы других людей. В конце недели уделите внимание тому, кто вам по-настоящему дорог.

Рак

Первая половина недели будет не очень удачная – ожидаются проблемы и неприятности. На работе может случиться аврал, а в семье – конфликты. Неприятным станет и ухудшение самочувствия. В четверг ситуация начнет кардинально меняться в лучшую сторону и вам останется только одно – воплотить в реальность все задуманное. На выходных ждите приглашение в гости от родственников. Не стоит от него отказываться – не пожалеете.

Лев

С понедельника дела пойдут в гору в работе и бизнесе. Ожидается поступление значительных денежных средств. В четверг Луна повлияет не лучшим образом. Ваше самомнение и равнодушие сыграют с вами злую шутку, и дорогой человек может сильно отдалиться или даже исчезнуть. Ситуацию исправить будет очень сложно. В конце недели обратите внимание на свое душевное состояние – вам пора определиться с жизненными принципами.

Дева

Первая половина недели будет занята обычными хлопотами и делами. Работа и домашние дела не будут создавать трудности, но и не принесут ожидаемого удовлетворения. В среду у вас получится воплотить в жизнь то, о чем вы давно мечтали. Одинокие Девы станут более привлекательными для противоположного пола, и вы станете буквально нарасхват. Выходные принесут разочарование – ваши планы могут быть спутаны.

Весы

Середина октября принесет Весам хлопоты. В начале недели неурядицы могут быть в рабочей сфере, в бизнесе. Не опускайте руки и работайте в полную силу. Отношения с близкими тоже будут напряженными, а одинокие Весы начнут грустить. Не стоит поддаваться плохим мыслям – все может измениться в ближайшие время и причина негатива кроется не в вас самих. Во второй половине недели ситуация немного выровняется, а выходные принесут массу позитивных эмоций.

Скорпион

Вас ожидает не самый удачный период этой осени. Моментами вы начнете злиться на весь окружающий мир, самыми сложными днями станут среда и четверг и причиной тому – ваш непростой характер. С понедельника могут быть конфликты с коллегами – из-за вашей гордыни и самолюбования, близких может расстроить ваша эгоистичность и высокомерие. Ваши заслуги ранее – не повод опускать руки и не двигаться дальше. На выходных побудьте в одиночестве.

Стрелец

С понедельника по среду Стрельцы могут браться за самые трудные дела. Одиноким представителям знака стоит попытать счастья и сходить на свидание. Во второй половине недели могут быть конфликты с коллегами и руководством. Вернуть душевную гармонию поможет доверительный разговор с близким человеком. В конце недели постарайтесь хорошо отдохнуть, придумайте планы на выходные и выполняйте свои желания.

Козерог

Первая половина недели будет сложная: неприятный разговор с начальником, ссоры с коллегами, конфликт с близкими или задержка поступления денег. Причин может быть несколько. Постарайтесь не падать духом и помните, что все проблемы и ошибки – это важный опыт для духовного роста. В четверг и пятницу Козерогам улыбнется удача. Это может быть романтическое знакомство или приятный сюрприз на работе. На выходных постарайтесь завершить дела, которые ранее откладывали.

Водолей

Неделя станет приятной у Водолеев и принесет радостные моменты. Может появиться стабильная работа, любимое дело принесет прибыль или начнутся отношения с хорошим человеком. Полнолуние может немного подпортить настроение, так как могут быть ссоры в семье и финансовые трудности. Но на выходных ситуация снова наладится и ожидаются приятные сюрпризы.

Рыбы

Постарайтесь в первой половине недели не ввязываться в интриги. Научитесь считаться с желаниями других людей, ведь они тоже имеют право на свое мнение. Включите всю свою коммуникабельность, активность и умение воспользоваться шансом – это сыграет вам добрую службу в четверг и пятницу. В конце недели могут быть разногласия с близкими, так как вы совсем устранились от домашних дел и свалили на них все хлопоты. Дайте им отдохнуть хотя бы на выходных.