З'явиться шанс налагодити своє життя і досягти успіху: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 18 по 24 жовтня

Овен

Планети будуть налаштовані дуже дружелюбно й Овнам варто очікувати хороших новин. Можливо, вам запропонують очолити новий проєкт або з'являться нові бізнес-партнери. Не пропустіть свій шанс в середу - повний місяць дозволить змінити життя в тій сфері, яка для вас зараз особливо актуальна. Ваша енергія та активність дозволить зайняти вигідну позицію. На вихідних відіспіться і проведіть дні з найближчими.

Телець

З 18 по 24 жовтня у Тельців очікується дуже спокійний період. Можете сміливо зайнятися своєю роботою і кар'єрою – вашу працьовитість оцінять. В середині тижня Тельців очікується приємний сюрприз в особистому житті. Рутинні справи можуть викликати легку нудьгу і меланхолію, але не піддавайтеся. Підійдіть до своїх завдань з часткою креативу. Вихідні проведіть з сім'єю або коханою людиною.

Близнюки

В середині жовтня вам варто взяти на себе відповідальність за власне життя і вчинки. Якщо послухаєтеся поради - отримаєте винагороду у вигляді позитивних змін. З понеділка відкриються професійні перспективи. Від курсів підвищення кваліфікації зможете отримати користь. В особистих відносинах не дозволяйте партнеру сідати вам на шию і при цьому не забувайте поважати особисті кордони інших людей. В кінці тижня приділіть увагу тому, хто вам по-справжньому дорогий.

Рак

Перша половина тижня буде не дуже вдала - очікуються проблеми та неприємності. На роботі може трапитися аврал, а в родині – конфлікти. Неприємним стане і погіршення самопочуття. У четвер ситуація почне кардинально змінюватися в кращу сторону і вам залишиться тільки одне – втілити в реальність все задумане. На вихідних чекайте запрошення в гості від родичів. Не варто від нього відмовлятися - не пошкодуєте.

Лев

З понеділка справи підуть в гору в роботі та бізнесі. Очікується надходження значних грошових коштів. У четвер місяць вплине не кращим чином. Ваша зарозумілість і байдужість зіграють з вами злий жарт, і дорога людина може сильно віддалитися або навіть зникнути. Ситуацію виправити буде дуже складно. В кінці тижня зверніть увагу на свій душевний стан – вам пора визначитися з життєвими принципами.

Діва

Перша половина тижня буде зайнята звичайними клопотами та справами. Робота і домашні справи не будуть створювати труднощі, але і не принесуть очікуваного задоволення. У середу у вас вийде втілити в життя те, про що ви давно мріяли. Самотні Діви стануть більш привабливими для протилежної статі, і ви станете буквально нарозхват. Вихідні принесуть розчарування - ваші плани можуть бути сплутані.

Терези

Середина жовтня принесе Терезам клопоти. На початку тижня негаразди можуть бути в робочій сфері, в бізнесі. Не опускайте руки та працюйте в повну силу. Відносини з близькими теж будуть напруженими, а самотні Терези почнуть сумувати. Не варто піддаватися поганим думкам - все може змінитися в найближчі час і причина негативу криється не в вас самих. У другій половині тижня ситуація трохи вирівняється, а вихідні принесуть масу позитивних емоцій.

Скорпіон

Вас чекає не найвдаліший період цієї осені. Моментами ви почнете злитися на весь навколишній світ, найскладнішими днями стануть середа і четвер і причиною тому – ваш непростий характер. З понеділка можуть бути конфлікти з колегами – через вашу гординю і самозамилування, близьких може засмутити ваша егоїстичність і зарозумілість. Ваші заслуги раніше - не привід опускати руки та не рухатися далі. На вихідних побудьте на самоті.

Стрілець

З понеділка по середу Стрільці можуть братися за найважчі справи. Самотнім представникам знака варто спробувати щастя і сходити на побачення. У другій половині тижня можуть бути конфлікти з колегами та керівництвом. Повернути душевну гармонію допоможе довірлива розмова з близькою людиною. В кінці тижня постарайтеся добре відпочити, придумайте плани на вихідні та виконуйте свої бажання.

Козоріг

Перша половина тижня буде складна: неприємна розмова з начальником, сварки з колегами, конфлікт з близькими або затримка надходження грошей. Причин може бути кілька. Постарайтеся не падати духом і пам'ятайте, що всі проблеми та помилки – це важливий досвід для духовного зростання. У четвер і п'ятницю Козерогам посміхнеться удача. Це може бути романтичне знайомство або приємний сюрприз на роботі. На вихідних постарайтеся завершити справи, які раніше відкладали.

Водолій

Тиждень стане приємним у Водоліїв і принесе радісні моменти. Може з'явитися стабільна робота, улюблена справа принесе прибуток або почнуться відносини з хорошою людиною. Повний місяць може трохи зіпсувати настрій, через те, що можуть бути сварки в родині та фінансові труднощі. Але на вихідних ситуація знову налагодиться й очікуються приємні сюрпризи.

Риби

Постарайтеся в першій половині тижня не вплутуватися в інтриги. Навчіться рахуватися з бажаннями інших людей, адже вони теж мають право на свою думку. Включіть всю свою комунікабельність, активність і вміння скористатися шансом – це зіграє вам добру службу в четвер і п'ятницю. В кінці тижня можуть бути розбіжності з близькими, оскільки ви зовсім усунулися від домашніх справ і звалили на них всі клопоти. Дайте їм відпочити хоча б на вихідних.