Появились фото авто-"звездовоза" Поляковой за три миллиона

Как выглядит внутри микроавтобус Поляковой

Микроавтобус Оли Поляковой – настоящий офис на колесах. Внутри автомобиль оборудован и отделан самыми лучшими материалами. Материал сидений и заднего дивана – кожа. Внутренняя отделка салона – из дерева.

При этом внутренности автобуса можно легко трансформировать в большую двуспальную кровать. Все окна автомобиля имеют плотные шторы, которыми можно закрыть от посторонних глаз все, что происходит внутри.

Между водителями и пассажирами также есть специальная перегородка – как в лимузинах. А на потолке есть огромный панорамный люк.

Стоит отметить, что артистка свой автомобиль ласково называет "звездовозом".

Скриншоты

За что Полякова получила штраф

Личный водитель артистки решил объехать пробку по полосе для общественного транспорта. И получил штраф – в размере 680 гривен. Выяснилось, что Оля Полякова спешила после посещения студии маникюра, которую любят многие знаменитости. Нарушение правил произошло по дороге к улице Институтская, на которой проживает звезда.

Как выглядит "звездовоз" Поляковой за три миллиона