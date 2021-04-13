З'явилися фото авто-"зірковозу" Полякової за три мільйони

Оля Полякова пересувається на мікроавтобусі, який коштує 3 мільйони. І іноді навіть порушує правила дорожнього руху.

Як виглядає мікроавтобус Олі Полякової і чому вона ласкаво називає його "звездовоз", розповіли журналісти програми " Викриття " на каналі Kyiv Live.

Як виглядає всередині мікроавтобус Полякової

Мікроавтобус Олі Полякової – справжній офіс на колесах. Всередині автомобіль обладнаний і оброблений найкращими матеріалами. Матеріал сидінь і заднього дивана – шкіра. Внутрішнє оздоблення салону – з дерева.

При цьому нутрощі автобуса можна легко трансформувати у велике двоспальне ліжко. Всі вікна автомобіля мають щільні штори, якими можна закрити від сторонніх очей все, що відбувається всередині.

Між водіями та пасажирами також є спеціальна перегородка – як в лімузинах. А на стелі є величезний панорамний люк.

Варто зазначити, що артистка свій автомобіль ласкаво називає "зірковозом".

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За що Полякова отримала штраф

Особистий водій артистки вирішив об'їхати пробку по смузі для громадського транспорту. І отримав штраф у розмірі 680 гривень. З'ясувалося, що Оля Полякова поспішала після відвідування студії манікюру, яку люблять багато знаменитостей. Порушення правил сталося по дорозі до вулиці Інститутська, на якій проживає зірка.

Як виглядає "зірковоз" Полякової за три мільйони