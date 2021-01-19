Потепление ожидается не везде: каким областям синоптики прогнозируют до -22 градусов

Погода в Украине в среду, 20 января, ожидается неравномерной в разных областях страны. Часть областей накроет мокрым снегом, и температура прыгнет выше нуля, а часть регионов еще будет мерзнуть.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, на востоке страны ожидается сухая погода, без ветра и местами солнечная. Ночная температура воздуха опустится до -24 -20 градусов, днем ожидается от -15 до -10 градусов.

На юге также сохранятся ночные морозы, от -15 до -12 градусов. Днем будет солнечно и ясно, без осадков, от -5 до -1 градуса. В Крыму пройдет мокрый снег с дождем, ночью -7 -5 градусов, днем от -2 до 0 градусов.

В северных областях морозы в ночные часы будут держаться на уровне -21 -19 градусов, днем ясно и солнечно, осадки не прогнозируются, от -9 до -7 градусов.

В западных областях столбики термометров пойдут вверх, но придет мокрый снег и снег с дождем. Ночью в регионе от -13 до -5 градусов, днем в большинстве областей от 0 до +2 градусов.

В центральной части страны ясно и без осадков. Ночью от -18 до -15 градусов, днем ожидается от -9 до -6 градусов.

В Киеве 20 января без существенных осадков, ясно и солнечно. Ночная температура воздуха составит -19 -17 градусов, днем от -9 до -7 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 20 января

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики прогнозируют в Украине резкое потепление.

А также мы рассказывали о том, что часть Украины накроет сильным ветром и метелями.