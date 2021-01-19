Потепління очікується не скрізь: яким областях синоптики прогнозують до -22 градусів

Погода в Україні у середу, 20 січня, очікується нерівномірною в різних областях країни. Частину областей накриє мокрим снігом, температура стрибне вище нуля, а частина регіонів ще буде мерзнути.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на сході країни очікується суха погода, без вітру і місцями сонячна. Нічна температура повітря опуститься до -24 -20 градусів, вдень очікується від -15 до -10 градусів.

На півдні також збережуться нічні морози, від -15 до -12 градусів. Вдень буде сонячно і ясно, без опадів, від -5 до -1 градуса. У Криму пройде мокрий сніг з дощем, вночі -7 -5 градусів, вдень від -2 до 0 градусів.

У північних областях морози в нічні години будуть триматися на рівні -21 -19 градусів, вдень ясно і сонячно, опади не прогнозуються, від -9 до -7 градусів.

У західних областях стовпчики термометрів підуть вгору, але прийде мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі в регіоні від -13 до -5 градусів, вдень у більшості областей від 0 до +2 градусів.

В центральній частині країни ясно і без опадів. Вночі від -18 до -15 градусів, вдень очікується від -9 до -6 градусів.

У Києві 20 січня без істотних опадів, ясно і сонячно. Нічна температура повітря складе -19 -17 градусів, вдень -9 -7 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 20 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики прогнозують в Україні різке потепління.

А також ми розповідали про те, що частину України накриє сильним вітром і хуртовинами.