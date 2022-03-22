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Единственная дочь российского актера Машкова осудила его за поддержку уничтожения украинцев

Фото: Владимир Машков (facebook)
Автор: Светлана Мащенко

Мария Машкова, единственная дочь российского актера Владимира Машкова осудила его за поддержку убийства путинскими войсками украинцев.

Об этом она рассказала в интервью CNN.

36-летняя Мария говорит, что она шокирована тем, что ее отец на стороне Путина. После того, как он выступил на митинге в поддержку войны перед Путиным в Лужниках, она созвонилась с ним, и убедилась в его позиции.

Мария уже шесть лет с детьми живет в США и видит совсем другую картинку о войне в Украине, нежели показывают ее пропагандистские каналы РФ.

"То, что происходит сейчас, это просто невообразимо. И факт, что так много русских, включая моего отца, верят, что это насилие хоть как-то оправданно, разбивает мне сердце. Но, конечно, это нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинские люди, умирая. Я говорила со своим отцом вчера по телефону, и теперь я в это верю, к сожалению", - сказала дочь актера.

Скрин: Мария Машкова осудила отца

Она добавила, что во время телефонного разговора отец просил ее вернуться в РФ, попросить прощения за "предательство" и быть "хорошей россиянкой".

"Он попросил меня немедленно вернуться в Россию вместе со своими дочерьми, чтобы быть хорошей россиянкой, чтобы просить прощения за предательство, чтобы быть с российскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским нацизмом", - сказала Машкова в интервью западному изданию.

Машков опозорился перед Путиным в Лужниках

Напомним, что Владимир Машков не смог толком даже зачитать текст с бумажки, запутавшись в слове "снискать". Теперь по этому поводу ходят шутки в сети.

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