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Єдина дочка російського актора Машкова засудила його за підтримку знищення українців

Фото: Володимир Машков (facebook)
Автор: Світлана Мащенко

Марія Машкова, єдина дочка російського актора Володимира Машкова засудила його за підтримку вбивства путінськими військами українців.

Про це вона розповіла в інтерв'ю CNN.

36-річна Марія каже, що вона шокована тим, що її батько на боці Путіна. Після того, як він виступив на мітингу на підтримку війни перед Путіним в Лужниках, вона зідзвонилася з ним, і переконалася в його позиції.

Марія вже шість років з дітьми живе в США і бачить зовсім іншу картинку про війну в Україні, ніж показують її пропагандистські канали РФ.

"Те, що відбувається зараз, це просто неймовірно. І факт, що так багато росіян, включаючи мого батька, вірять, що це насильство хоч якось виправдано, розбиває мені серце. Але, звичайно, це не можна порівняти з тим, що зараз відчувають українські люди, вмираючи. Я говорила зі своїм батьком вчора по телефону, і тепер я в це вірю, на жаль", - сказала дочка актора.

Скрін: Марія Машкова засудила батька

Вона додала, що під час телефонної розмови батько просив її повернутися в РФ, попросити вибачення за "зраду" і бути "хорошою росіянкою".

"Він попросив мене негайно повернутися в Росію разом зі своїми дочками, щоб бути хорошою росіянкою, щоб просити вибачення за зраду, щоб бути з російськими людьми, зі своїм народом у боротьбі з українським нацизмом", - сказала Машкова в інтерв'ю західному виданню.

Машков зганьбився перед Путіним в Лужниках

Нагадаємо, що Володимир Машков не зміг толком навіть зачитати текст з папірця, заплутавшись в слові "снискать". Тепер з цього приводу ходять жарти в мережі.

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