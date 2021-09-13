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Понедельник 13 сентября станет роковым для этих знаков Зодиака: ищите себя в списке!

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Понедельник 13 сентября 2021 06:00
Понедельник 13 сентября станет роковым для этих знаков Зодиака: ищите себя в списке! Фото: Гороскоп на сентябрь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на сентябрь 2021 сулит некоторым знакам Зодиака роковые события, которые могут произойти в понедельник, 13-го числа и повлиять на дальнейшие события в их жизни.

Об этом пишет 1001 гороскоп.

Телец

Для Тельца 13-е сентября станет днем, когда могут воплотиться в жизнь даже самые грандиозные планы, идеи и задумки. Вас ждет большой успех буквально во всех сферах - в любви, работе, делах. Если вы сегодня затеете нечто глобальное - результат превзойдет все ваши ожидания. Не бойтесь мечтать и дерзать - вас ждут новые горизонты!

Близнецы

В этот день Близнецам придется сделать выбор в каком-то вопросе. Вам это может показаться несущественной мелочью, но от вашего решения может зависеть очень многое в вашей дальнейшей судьбе. Астрологи советуют не доверяться судьбе и не гадать на "орле" и "решке", а подойти к вопросу вдумчиво и со всей ответственностью.

Дева

В понедельник, 13-го сентября энергия Девы будет бить через край, да так, что вы будете вызывать зависть окружающих. Смело бросайтесь на амбразуру, хватайтесь за самые сложные дела, разгребайте старые завалы, новые проекты. За что бы вы ни взялись, вас ждет успех. Главное - старайтесь не слишком раздражать окружающих своей железобетонной уверенностью в себе.

Ранее астролог Арина Артуровна предупредила про Ретроградный Меркурий, который наступает в конце сентября.

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