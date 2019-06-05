Помогать-легко! Андре Тан и Дима Комаров рассказали о новом сотрудничестве в благотворительности

4 июня в одном из ресторанов столицы украинский дизайнер Андре Тан и известный ведущий Дмитрий Комаров рассказали о том, насколько важно помогать тем, кто на самом деле в этом нуждается.

Ровно год назад Андре и Дима презентовали благотворительный проект "Чашка кофе", в рамках которого они разработали мягкую игрушку - треугольный глобус, деньги от продаж которого были переданы на лечение тяжело больному ребенку. Именно благодаря этой инициативе с одной лишь продажи игрушек было собрано 253 000 гривен.

В этот раз Андре и Дмитрий решили продолжить благое дело и презентовали новую совместную коллаборацию - сумки -шопперы. Их можно будет приобрести по всей сети одноименных магазинов дизайнера всего за 249 гривен, а вся сумма от продаж будет перечислена на лечение ребенка, которому помогает проект "Чашка кофе". Именно благодаря этому фонду на сегодняшний день была собрана общая сумма в 32 210 000 гривен и оказана помощь 25 людям.

"В прошлый раз мы собрали хорошую сумму с помощью наших игрушек и тем самым помогли ребенку. Сегодня мы хотим повторить наш успех. Представляем вам сумку – шоппер, прочную и стильную, представленную в разных цветах: пудре, небесно голубом и, конечно же, черным. Сейчас пошла тенденция отказываться от пластиковых пакетов, поэтому мы создали сумку из эко материалов. Она прослужит вам не один десяток лет и с ней вы точно будете в тренде. На данный момент мы делаем две очень важные вещи: спасаем жизни детей и спасаем планету от загрязнения", - прокомментировал Андре Тан.

Андре и Дмитрий уже не первый год занимаются благотворительностью, они делают это не всегда публично, но стараются помогать тем, кто по-настоящему нуждается в этом. Они рассказали о том, что в Украине очень много небезразличных и осознанных людей, с помощью которых удалось спасти не одну жизнь. Также Дмитрий представил свою команду фонда "Чашка кофе" и поделился достижениями и целями своего проекта.

"Мы стараемся читать все письма, которые нам присылают. Но понимаем, что всем помочь нереально, поэтому мы выбираем ребёнка, которому очень срочно нужна помощь и ведём его от начала до самого конца. Потом точно так же берёмся за следующего больного. Мне очень хочется, чтобы в следующий раз к нам присоединялись еще и бизнесмены, рестораторы, владельцы крупных компаний и т.д. Нам нужно научится принимать и понимать тот факт, что чем нас больше, тем больше детей будут жить. Ведь даже одна гривна - это помощь", - рассказал Дмитрий.

Именно благодаря таким проектам хочется верить в доброту, искренность и сплочённость людей. Ведь только с помощью общих сил может случится чудо. С миру по нитке и мы сможем спасти очень много жизней. Помогать — легко и важно!