Полякова, Винник, Бабкин и другие звезды рассказали, как загадывают желания в новогоднюю ночь

Уже совсем скоро мы будем праздновать Новый год, так что время продумать мечты на следующие 12 месяцев. Артисты, которых зрители канала «Украина» увидят 31 декабря в 20:00 в новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!», поделились своими способами, как загадывать желания в новогоднюю ночь, чтобы они обязательно осуществились.

Королева ночи Оля Полякова убеждена: чтобы желания сбылись, нужно очень конкретно их загадывать.

«Знаете, что я в этом году сделала? Когда бьют куранты, в эти 12 секунд вы должны загадать конкретно все, чего хотите. Новую работу, машину, то и это, и уже когда последний курант забил – чудеса закончились, уже не влезет. Поэтому я всегда набрасываю для себя в голове – чтобы ничего не забыть», – делится секретом Королева ночи.

Оля Полякова

Злата Огневич также верит в то, что загадывать нужно во время боя курантов. А еще она призналась, какой секретный ингредиент следует съесть после выпитого бокала шампанского.

«Нужно загадывать обязательно тогда, когда часы бьют 12 раз! Также было такое, что я писала желание на бумажке, сжигала ее, пепел бросала в бокал с шампанским и это все выпивала. А заедали мы виноградной ягодой, потому что в Крыму у нас всегда было много винограда», – отметила певица за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».

Злата Огневич

У музыканта Сергея Бабкина ритуал не менее интересный, его придумала жена Снежана.

«Традиция есть, но она не с детства, ее придумала Снежка. 2020-й мы вместе 12-й раз будем праздновать Новый год и двенадцатый раз на маленькой бумажке будем писать 12 пожеланий, которые затем свернем в трубочку, засунем в новогодний шарик, каждый в свой. А в следующем году мы достаем старые, читаем и видим, что свершилось, а что нет, и делаем это снова», – поделился Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин

А у DZIDZIO даже песня специальная есть, которая помогает правильно загадывать желания, чтобы они обязательно осуществлялись.

«Там поется: «...Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то». Вот насколько человек может поверить! Загадывайте желания, только, люди, будьте внимательны, я вам сразу скажу – сбывается все! Будьте осторожны со своими желаниями, а когда не знаете, что загадать, говорите: веди меня. Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире! Так что я желаю, чтобы у вас было всего много-много!» – рассказал артист в интервью каналу «Украина».

DZIDZIO

Но наиболее оригинальный способ, как загадывать желания, оказался у Олега Винника: «Все лучшее, что есть у тебя в сердце, нужно пожелать человеку. Не важно, будет это богато или скромно. Я никогда не загадываю себе, я желаю окружающим меня людям. Искренне, с любовью, тогда ты будешь счастлив сам».

Олег Винник

Увидеть зажигательные выступления Оли Поляковой, Златы Огневич, Сергея Бабкина, DZIDZIO, Олега Винника и других популярных артистов зрители канала «Украина» смогут 31 декабря в 20:00 в грандиозном новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!». Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее Винник, Огневич, Полякова и другие звезды рассказали, что получили на Святого Николая.