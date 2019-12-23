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Полякова, Винник, Бабкін та інші зірки розповіли, як загадують бажання в новорічну ніч

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Винник, наприклад, ніколи не загадує бажання собі

Уже зовсім скоро ми святкуватимемо Новий рік, отож час продумати мрії на наступні 12 місяців. Артисти, яких глядачі каналу «Україна» побачать 31 грудня о 20:00 в новорічному шоу «Привіт, 20-ті!», поділились своїми способами, як загадувати бажання в новорічну ніч, аби вони обов’язково здійснились.

Королева ночі Оля Полякова переконана: щоб бажання збулися, потрібно дуже конкретно їх загадувати.

«Знаєте, що я в цьому році зробила? Коли б’ють куранти, в ці 12 секунд ви повинні забажати конкретно все, чого хочете. Нову роботу, машину, те і те, і вже коли останній курант забив – чудеса закінчились, вже більше не влізе. Тому я завжди накидаю для себе в голові – щоб нічого не забути», – ділиться секретом Королева ночі.

Оля Полякова

Злата Огнєвіч також вірить у те, що загадувати потрібно під час бою курантів. А ще вона зізналась, який секретний інгредієнт слід з’їсти після випитого келиха шампанського.

«Потрібно загадувати обов'язково тоді, коли годинник б'є 12 разів! Також було таке, що я писала бажання на папері, спалювала його, попіл кидала в келих із шампанським і це все випивала. А заїдали ми виноградною ягодою, бо в Криму у нас завжди було багато винограду», – зазначила співачка за лаштунками шоу «Привіт, 20-ті!».

Злата Огнєвіч

У музиканта Сергія Бабкіна ритуал не менш цікавий, його вигадала дружина Сніжана.

«Традиція є, але вона не з дитинства, її вигадала Снєжка. 2020-й ми разом 12-й раз святкуватимемо Новий рік і вдванадцяте на маленькому папірці будемо писати 12 побажань, які потім згорнемо в трубочку, засунемо в новорічну кульку, кожен у свою. А наступного року ми дістаємо старі, читаємо і бачимо, що здійснилося, а що ні, й робимо це знову», – поділився Сергій Бабкін.

Сергій Бабкін

А в DZIDZIO навіть пісня спеціальна є, яка допомагає правильно загадувати бажання, щоб вони обов’язково здійснювались.

«Там співається: «…Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то». От настільки людина може повірити! Загадуйте бажання, тільки, люди, будьте уважні, бо я вам зразу скажу – збувається все! Будьте обережними зі своїми бажаннями, а коли не знаєте, що загадати, кажіть: веди мене. Веди мене, і повірте, воно інколи заведе куди краще, ніж то, що ви самі собі забажаєте! Бо деколи ми собі бажаємо в маленьких рамках, а все може бути набагато ширше! Так що я бажаю, щоб у вас було всього багато-багато!» – розповів артист в інтерв’ю каналу «Україна».

DZIDZIO

Та найбільш оригінальний спосіб, як загадувати бажання, виявився в Олега Винника: «Все найкраще, що є у тебе в серці, потрібно побажати людині. Не важливо, чи це буде багато, чи скромно. Я ніколи не загадую собі, я бажаю оточуючим мене людям. Щиро, з любов'ю, тоді ти будеш щасливий сам».

Олег Винник

Побачити запальні виступи Олі Полякової, Злати Огнєвіч, Сергія Бабкіна, DZIDZIO, Олега Винника та інших популярних артистів глядачі каналу «Україна» зможуть 31 грудня в 20:00 в грандіозному новорічному шоу «Привіт, 20-ті!». Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Винник, Огнєвіч, Полякова та інші зірки розповіли, що отримали на Святого Миколая.

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