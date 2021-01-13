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Полуфиналист "Холостячки" рассказал о чувствах к Мишиной и про девушку за проектом

Среда 13 января 2021 22:18
Полуфиналист "Холостячки" рассказал о чувствах к Мишиной и про девушку за проектом
Андрей Рыбак (фото: instagram.com/rybak_sydney)
Автор: Роман Мирончук

Радиоведущий и шоумен Андрей Рыбак покинул проект "Холостячка" за шаг до финала. Он признался зачем рассказал Ксении Мишиной о том, что за пределами проекта его ждет девушка и рассказал о своих чувствах к актрисе во время шоу.

Рыбак отметил, что когда признавался Мишиной в любви, то это были настоящие чувства. При этом, по его словам, он это немного драматизировал. Об этом Андрей рассказал в интервью программы "Тушите свет".

"Драматизировал вот это свое внутренне ощущение, немного завысил его. То есть опять же, как я уже сказал, не разобравшись, не подумав холодной головой, трезво не поразмыслив, я просто такой: "Да, я чувствую к ней. Вот у меня есть чувства. Все любовь. Все забываю, все бросаю", - заявил Рыбак.

Он также признался, что рассказал Мишиной о чувствах к девушке вне проекта, потому что у него был диссонанс на шоу.

При этом ведущий заявил, что это выглядело как "слив" из проекта. Рыбак признался, что у него был страх, и сейчас он понимает, что где-то он действительно "сливался", потому что за проектом ему было комфортней. И чувства к девушке вне проекта в тот момент показались ему более настоящими.

Андрей Рыбак рассказал о чувствах к Ксении Мишиной и своей девушке (видео: YouTube)

Напомним, Рыбак рассказал, что написал девушке Алине после вылета из проекта и извинился перед ней.

Ранее Ксения Мишина обмолвилась о возможном расставании с Александром Эллертом.

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