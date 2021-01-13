Півфіналіст "Холостячки" розповів про почуття до Мішиної та про дівчину за проєктом

Андрій Рибак (фото: instagram.com/rybak_sydney)

Радіоведучий і шоумен Андрій Рибак покинув проєкт "Холостячка" за крок до фіналу. Він зізнався навіщо розповів Ксенії Мішиної про те, що за межами проєкту його чекає дівчина і розповів про свої почуття до актриси під час шоу.

Рибак зазначив, що коли зізнавався в любові Мішиної, то це були справжні почуття. При цьому, за його словами, він це трохи драматизував. Про це Андрій розповів в інтерв'ю програми "Гасіть світло".

"Драматизував ось це своє внутрішнє відчуття, трохи завищив його. Тобто знову ж таки, як я вже сказав, не розібравшись, не подумавши холодною головою, тверезо не поміркувавши, я просто такий: "Так, я відчуваю до неї. Ось у мене є почуття. Все любов. Все забуваю, все кидаю", - заявив Рибак.

Він також зізнався, що розповів Мішиній про почуття до дівчини поза межами проєкту, тому що у нього був дисонанс на шоу.

При цьому ведучий заявив, що це виглядало як "злив" з проєкту. Рибак зізнався, що у нього був страх, і зараз він розуміє, що десь він дійсно "зливався", тому що за проєктом йому було комфортніше. І почуття до дівчини поза проєкт в той момент здалися йому більш справжніми.

Андрій Рибак розповів про почуття до Ксенії Мішиної та своєї дівчини (відео: YouTube)

Нагадаємо, Рибак розповів, що написав дівчині Аліні після вильоту з проєкту і вибачився перед нею.

Раніше Ксенія Мішина обмовилася про можливе розставання з Олександром Эллертом.