Очень символично: Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка

По словам телезвезды, он очень нервничал в ожидании увидеть семью в студии и перед раскрытием такого большого секрета на глазах всей страны, так как подобное с ним происходило впервые. Зато супруга и дочки ведущего были настроены решительно - младшая дочь Лолита без колебаний отметила, что хотела бы иметь братика, а вот Алиса в то время со своими предпочтениями не определилась.

Анатолий Анатолич с женой и дочерьми (фото: kanalukraina.tv)

Молодые родители не комментировали своих ожиданий, а сразу разрезали торт, внутри которого и скрывался главный секрет.

"Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?" - обратился к своей семье ведущий Анатолий Анатолич.

Он добавил, что это очень символично - на 8 марта узнать, что у тебя будет мальчик, ведь "это праздник весны, красоты и любви!"

Анатолий Анатолич с женой Юлией Бойко (фото: kanalukraina.tv)

А опытные в вопросе воспитания мальчиков родители, Григорий Герман и Владимир Остапчук, поздравили семью с таким событием и заверили молодого отца, что теперь в их семье будет не только интереснее, но и гораздо громче, так как игрушек и детских предпочтений станет вдвое больше.

Анатолий Анатолич с женой ждут третьего ребенка (фото: kanalukraina.tv)