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Дуже символічно: Анатолій Анатоліч із родиною розсекретили стать третьої дитини

Автор: Lite

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч з дружиною і дітьми дізнались стать їхньої третьої дитини на очах у всієї країни - прямо в телестудії в ефірі передачі "Ранок з Україною", присвяченої Міжнародному жіночому дню.

Святковий випуск 8 березня був показаний на каналі "Україна".

За словами телезірки, він дуже нервував в очікуванні побачити родину у студії та перед розкриттям такого великого секрету на очах всієї країни, тому що подібне з ним відбувалося вперше. Натомість дружина і донечки ведучого були налаштовані рішуче - молодша донька Лоліта без вагань зазначила, що хотіла б мати братика, а от Аліса на той час зі своїми вподобаннями не визначилась.

Анатолій Анатоліч з дружиною і доньками (фото: kanalukraina.tv)

Молоді батьки не коментували своїх очікувань, а відразу розрізали торт, всередині якого і переховувався головний секрет.

"Це хлопчик! Це так круто, але я поки не розумію, як це. Дівчата, ви зрозуміли, у нас буде хлопчик?" - звернувся до своєї родини ведучий Анатолій Анатоліч

Він додав, що це дуже символічно - на 8 березня дізнатися, що в тебе буде хлопчик, адже "це свято весни, краси та кохання!"

Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією Бойко (фото: kanalukraina.tv)

А досвідчені у питанні виховання хлопчиків батьки, Григорій Герман і Володимир Остапчук, привітали родину з такою подією та запевнили молодого батька, що тепер у їхній родині буде не лише цікавіше, а й набагато гучніше, бо ж іграшок та дитячих вподобань стане вдвічі більше.

Анатолій Анатоліч з дружиною чекають на третю дитину (фото: kanalukraina.tv)

Раніше ми писали про те, що вагітна дружина Анатоліча шокувала зізнанням і розповіла, що страждає через жахливий токсикоз.

Нагадаємо, що нещодавно Анатолій Анатоліч розповів про сімейну поїздку в США і зізнався, що таку ж суму вони витратили б на відпочинок у Буковелі або Одесі.

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Новини України Анатолий Анатолич
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