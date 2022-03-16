Полнолуние в марте: в чем особенность этого дня и что запрещено делать

Почему "Полнолуние червя"

Каждое полнолуние имеет свое название, связанное, в первую очередь, с циклами природы. В это время все оживало, черви начинали активно вылазить из земли. Поэтому символика названия - возрождение природы.

Другие названия мартовского полнолуния: Луна семян, яичная Луна, Луна ветров, Луна плуга, Луна воронов, Луна снежных слез, девичья Луна, целомудренная Луна, Луна почек, сочная Луна, Луна обновления, Луна зерна, Луна снежной слепоты.

Что нужно делать в это время

Астрологи говорят, что полнолуние в первый месяц весны произойдет в Деве. Поскольку этот знак считается скрупулезным, педантичным, это время отлично подойдет для работы, требующей внимания к деталям.

Возможно, вам захочется что-то упорядочить, заняться уборкой, разложить все по полочкам. Причем не только в шкафу, но и в своей голове.

Также это время благоприятное для бизнеса, так как люди настроены деловито, конструктивно и готовы идти на заключение большого количества сделок.

Что нельзя делать во время полнолуния в Деве

В это время нельзя давать волю эмоциям, и накручивать себя. Полнолуние в Деве чревато раздражительностью из-за малейшей небрежности, неточности и неаккуратности окружающих.

Будет расти желание вмешиваться в чужие дела из лучших побуждений и стремление помочь.