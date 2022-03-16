Повня у березні: у чому особливість цього дня і що заборонено робити

Чому "повя хробака"

Кожна повня має свою назву, пов'язану, в першу чергу, з циклами природи. В цей час все оживало, черви починали активно вилазити з землі. Тому символіка назви - відродження природи.

Інші назви березневої повні: Місяць насіння, яєчний Місяць, Місяць вітрів, Місяць плуга, Місяць воронів, Місяць снігових сліз, дівочий Місяць, цнотливий Місяць, Місяць бруньок, соковитий Місяць, Місяць поновлення, Місяць зерна, Місяць снігової сліпоти.

Що потрібно робити в цей час

Астрологи кажуть, що повня в перший місяць весни відбудеться в Діві. Оскільки цей знак вважається скрупульозним, педантичним, цей час відмінно підійде для роботи, що вимагає уваги до деталей.

Можливо, вам захочеться щось упорядкувати, зайнятися прибиранням, розкласти все по поличках. Причому не тільки в шафі, але і в своїй голові.

Також цей час сприятливий для бізнесу, так як люди налаштовані діловито, конструктивно і готові йти на укладення великої кількості угод.

Що не можна робити під час повні у Діві

В цей час не можна давати волю емоціям, і накручувати себе. Повня в Діві загрожує дратівливістю через найменшу недбалість, неточність і неакуратність оточуючих.

Зростатиме бажання втручатися в чужі справи з кращих спонукань і прагнення допомогти.