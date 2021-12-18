Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в "Холодную Луну", чтобы не навлечь неудачи

Как пишет Starwalk.space, имя каждого полнолуния отражает особенности месяца, во время которого это полнолуние происходит. И название "Холодная Луна" указывает на суровые погодные условия в декабре, когда температура воздуха заметно снижается.

Что рекомендуется делать в полнолуние?

В этот день полезно провести время в уединении, почитать книгу, посмотреть фильм или сериал, заняться рукоделием.

Также можно отправиться с семьей на прогулку, чтобы получить заряд позитивной энергии.

19 декабря благоприятно для:

поездок к родственникам,

медитаций и духовных практик,

занятий творчеством,

расслабления, отдыха, прогулок,

Кроме того нынешнее полнолуние совпадет с ретроградной Венерой, поэтому не исключено возвращение бывших, или же вас самих потянет пересмотреть свою старую телефонную книгу.

Для чего "Холодна Луна" неблагоприятна

Это время не очень подходит для изменений. Перемены, произошедшие в это время не принесут ни радости, ни удовлетворения.

Также считается, что в это время души людей будут обнажены, и тайные помыслы выйдут наружу. Поэтому нужно стараться излучать позитив, делать добрые дела - это вернется вам вдвойне.

Астрологи предупреждают, что полнолуние, вне зависимости от времени и названия, считается неблагоприятным периодом для множества дел. В это время не следует растрачивать энергию попусту.