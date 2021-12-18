Повня в грудні 2021: що не можна робити в "Холодний Місяць", щоб не накликати невдачі

Як пише Starwalk.space, ім'я кожного повного місяця відображає особливості місяця, під час якого ця повня відбувається. І назва "Холодний Місяць" вказує на суворі погодні умови в грудні, коли температура повітря помітно знижується.

Що рекомендується робити в повний місяць?

У цей день корисно провести час на самоті, почитати книгу, подивитися фільм або серіал, зайнятися рукоділлям.

Також можна відправитися з сім'єю на прогулянку, щоб отримати заряд позитивної енергії.

19 грудня сприятливо для:

поїздок до родичів,

медитацій і духовних практик,

занять творчістю,

розслаблення, відпочинку, прогулянок,

Крім того нинішня повня співпаде з ретроградною Венерою, тому не виключено повернення колишніх, або ж вас самих потягне переглянути свою стару телефонну книгу.

Для чого "Холодний Місяць" несприятливий

Цей час не дуже підходить для інновацій. Зміни, що відбулися в цей час не принесуть ні радості, ні задоволення.

Також вважається, що в цей час душі людей будуть оголені, і таємні помисли вийдуть назовні. Тому потрібно намагатися випромінювати позитив, робити добрі справи - це повернеться вам подвійно.

Астрологи попереджають, що повний місяць, незалежно від часу і назви, вважається несприятливим періодом для безлічі справ. В цей час не слід витрачати енергію даремно.