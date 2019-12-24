Подружка-кукла: Кейт Миддлтон жестко подшучивала над принцем Гарри, когда он был холостяком

Инсайдеры королевской семьи Великобритании в один голос уверяют - между Кейт Миддлтон и принцем Гарри сохраняются действительно очень теплые и дружественные отношения. Герцогиня Кэтрин очень быстро “влилась” в королевскую семью благодаря этому. А принц Гарри с самого начала стал очень ласково относится к жене старшего брата. Как выяснилось, крепкие отношения между монархами держаться не только на многовековых традициях и британской сдержанности, а скорее наоборот - на отличном чувстве юморе.

В преддверии новогодних праздников инсайдеры королевского двора рассказали о забавных “подколах” в королевской семье. Как выяснилось, члены британской семьи привыкли дарить друг другу дешевые подарки. Однако со смыслом, а иногда и с “пикантной изюминкой”.

Так, инсайдеры сообщают, что когда Гарри был еще завидным холостяком, Кейт подарила ему “подружку”. А именно - куклу-игрушку, которая увеличивается в размере, если ее положить в воду. Быть может, в такой оригинальный способ Кэтрин намекала принцу, что ему пора задуматься о женитьбе.

Неожиданный подарок от Кейт Миддлтон принцу Гарри

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Но самое главное, что принц Гарри оценил чувство юмора жены своего брата. И абсолютно на нее не обиделся. Более того, Гарри и сам не против преподносить такие сюрпризы. Как-то Гарри подарил своей бабушке (на минуточку - королеве Великобритании) шапочку для душа с нецензурной надписью. А вот носит ли ее Елизавета II, остается только гадать.

Герцогиня Кэтрин и принц Гарри (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, о теплых отношениях между Кейт Миддлтон и принцем Гарри. Королевский биограф Анджела Левайн объясняет причину такой теплоты чувством одиночества, которое одолевало младшего принца после смерти его мамы - принцессы Дианы (умерла: 31 августа 1997 г.). Поэтому юный принц сразу потянулся к воспитанной и чуткой девушке, которая по манерам так похожа на его мать.

Кейт тоже тепло приняла Гарри, а он в ответ стал называть ее старшей сестрой, которой у него не было. “Это было его внутрисемейное обращение к Кейт”, - рассказала Анджела в интервью Express.

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