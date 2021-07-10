Почувствуете ветер перемен: женский гороскоп с 12 по 18 июля

Овен

На этой неделе появится возможность успеть все и сразу. Период будет благоприятным, сил будет достаточно и стоит заранее составить план действий. Четкое планирование поможет не упустить ничего из виду и воплотить в жизнь самые смелые идеи. В любви также ожидается удача, однако астрологи не рекомендуют спешить – такой напор может испугать потенциальных партнеров.

Телец

Настройтесь на волну оптимизма, так как начинается период, когда все будет Тельцам по плечу. Тренируйте свою интуицию – внутренний голос поможет вам оказаться в нужное время в нужном месте. Смело идите навстречу свой мечте и будьте уверены в том, что судьба к вам благосклонна. Будьте готовы к важным переменам в жизни.

Близнецы

Не бойтесь менять себя и свое отношение к происходящему на этой неделе. У вас есть шанс освободиться от проблем и забот, а также решить многие сложные задачи. Настройтесь на победу – это привлечет в жизнь яркие и позитивные события. В сложных ситуациях не спешите, ищите более выгодные варианты решения проблем, и вы преуспеете.

Рак

В начале недели будьте внимательны к своему окружению – вам понадобится защита от злых людей. Неделя будет непростая, но у вас получится справиться со всеми трудностями, если вы не будете расстраиваться по пустякам и будете верить в свои силы. Будьте внимательны к деталям и не раскрывайте свои тайны и планы. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Лев

Причин для беспокойства не будет, но мыслями вы будете возвращаться к прошлому, а это может сильно сказаться на настроении. Чтобы удача вас не покинула, астрологи рекомендуют работать над собой. В позитивном состоянии все неурядицы будут казаться незначительными и получится не только с ними справиться, но и добиться определенного успеха. Счастье придет к тому, кто умеет держать себя в руках.

Дева

Планеты подарят позитивную энергетику и стоит ее направить в сторону улучшения качества своей жизни. Начните борьбу с дурными привычками, возьмите под контроль обстоятельства и перестаньте откладывать решение сложных задач на потом. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг, ищите знаки от Вселенной, которые помогут сделать верный выбор и выбрать правильный путь.

Весы

В ближайшие дни избавиться от негатива в жизни получится очень легко, но работать придется во всех направлениях. Астрологи рекомендуют обеспечить себе защиту от токсичных людей и очистить свои мысли от различных блоков. Такой подход поможет избавиться от неприятностей намного быстрее и обрести уверенность в своих силах. В личной жизни ожидает везение, особенно это коснется тех, кто находится в поиске.

Скорпион

Неделя будет наполнена приятными событиями и очень важным станет отказ от принижения своих достоинств. Не стоит притягивать негатив своими фразами или поступками. Хорошее настроение, уверенность в себе – вот, что поможет преодолеть все трудности. Не откладывайте важные дела на потом – будние дни прекрасно подходят для решения сложных задач и умственного труда. Выходные проведите в кругу родных, чтобы восстановить силы.

Стрелец

Ваш внутренний мир на этой неделе будет особенно важен – стоит переосмыслить прошлое, завершить токсичные отношения, найди свою дорогу к счастью. Не слушайте сторонние советы, мнения и полагайтесь в своих суждениях только на себя. У вас получится решить большинство сложных задач, обрести гармонию и наладить контакт с внешним миром.

Козерог

Сфера личных отношений станет в ближайшие дни важным фактором. Не теряйте время зря, укрепляйте свои отношения с партнером, привлекайте в свою жизнь любовь, не отказывайтесь от знакомств. Обращайте внимание на походку новых знакомых – это поможет не промахнуться с выбором кавалера. Опасайтесь завистников и недоброжелателей.

Водолей

Вашими главными врагами станут негативные мысли и установки. Поработайте над собой, чтобы избавиться от всего, что блокирует ваш путь к счастью и гармонии. Творчество поможет справиться с плохим настроением и стрессом. Кроме того, это поможет обрести внутреннюю гармонию, отыскать новые идеи, которые в будущем принесут не только прибыль, но и славу.

Рыбы

Гармония и счастье на этой неделе будут зависеть от ваших действий – перестаньте идти на поводу у окружающих. У вас будет достаточно сил и энергии, чтобы заблокировать манипуляции в свой адрес. Вы сможете понять что нужно именно вам для привлечения позитивных перемен. Работайте над самооценкой, чтобы вовремя дать отпор наглым людям. Поддержку сможете получить от близких и преданных людей.