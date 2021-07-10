Відчуєте вітер змін: жіночий гороскоп з 12 по 18 липня

Овен

На цьому тижні з'явиться можливість встигнути все і відразу. Період буде сприятливим, сил буде достатньо і варто заздалегідь скласти план дій. Чітке планування допоможе не випустити нічого з уваги та втілити в життя найсміливіші ідеї. У любові також очікується удача, проте астрологи не рекомендують поспішати – такий натиск може налякати потенційних партнерів.

Телець

Налаштуйтеся на хвилю оптимізму, оскільки починається період, коли все буде Тельцям по плечу. Тренуйте свою інтуїцію - внутрішній голос допоможе вам опинитися в потрібний час в потрібному місці. Сміливо йдіть назустріч своїй мрії та будьте впевнені в тому, що доля до вас прихильна. Будьте готові до важливих змін у житті.

Близнюки

Не бійтеся змінювати себе і своє ставлення до того, що відбувається на цьому тижні. У вас є шанс звільнитися від проблем і турбот, а також вирішити багато складних завдань. Налаштуйтеся на перемогу – це приверне в життя яскраві та позитивні події. У складних ситуаціях не поспішайте, шукайте більш вигідні варіанти розв'язання проблем, і ви досягнете успіху.

Рак

На початку тижня будьте уважні до свого оточення - вам знадобиться захист від злих людей. Тиждень буде непростий, але у вас вийде впоратися з усіма труднощами, якщо ви не будете засмучуватися через дрібниці та будете вірити у свої сили. Будьте уважні до деталей і не розкривайте свої таємниці та плани. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Лев

Причин для занепокоєння не буде, але думками ви будете повертатися до минулого, а це може сильно позначитися на настрої. Щоб удача вас не покинула, астрологи рекомендують працювати над собою. У позитивному стані всі негаразди будуть здаватися незначними й вийде не тільки з ними впоратися, але і домогтися певного успіху. Щастя прийде до того, хто вміє тримати себе в руках.

Діва

Планети подарують позитивну енергетику і варто її направити в бік поліпшення якості свого життя. Почніть боротьбу з поганими звичками, візьміть під контроль обставини та перестаньте відкладати вирішення складних завдань на потім. Будьте уважні до того, що відбувається навколо, шукайте знаки від Всесвіту, які допоможуть зробити вірний вибір і вибрати правильний шлях.

Терези

Найближчими днями позбутися від негативу в житті вийде дуже легко, але працювати доведеться у всіх напрямках. Астрологи рекомендують забезпечити собі захист від токсичних людей і очистити свої думки від різних блоків. Такий підхід допоможе позбутися від неприємностей набагато швидше і набути впевненості у своїх силах. В особистому житті чекає везіння, особливо це торкнеться тих, хто знаходиться в пошуку.

Скорпіон

Тиждень буде наповнений приємними подіями та дуже важливою стане відмова від приниження своїх чеснот. Не варто притягувати негатив своїми фразами або вчинками. Гарний настрій, впевненість в собі – ось, що допоможе подолати всі труднощі. Не відкладайте важливі справи на потім - будні дні прекрасно підходять для вирішення складних завдань і розумової праці. Вихідні проведіть в колі рідних, щоб відновити сили.

Стрілець

Ваш внутрішній світ на цьому тижні буде особливо важливий - варто переосмислити минуле, завершити токсичні відносини, знайди свою дорогу до щастя. Не слухайте сторонні поради, думки та покладайтеся у своїх судженнях тільки на себе. У вас вийде вирішити більшість складних завдань, знайти гармонію і налагодити контакт із зовнішнім світом.

Козоріг

Сфера особистих відносин стане найближчими днями важливим фактором. Не втрачайте час даремно, зміцнюйте свої відносини з партнером, залучайте у своє життя любов, не відмовляйтеся від знайомств. Звертайте увагу на ходу нових знайомих – це допоможе не промахнутися з вибором кавалера. Остерігайтеся заздрісників і недоброзичливців.

Водолій

Вашими головними ворогами стануть негативні думки та установки. Попрацюйте над собою, щоб позбутися від усього, що блокує ваш шлях до щастя і гармонії. Творчість допоможе впоратися з поганим настроєм і стресом. Крім того, це допоможе знайти внутрішню гармонію, відшукати нові ідеї, які в майбутньому принесуть не тільки прибуток, але і славу.

Риби

Гармонія і щастя на цьому тижні будуть залежати від ваших дій – перестаньте йти на поводу в оточення. У вас буде достатньо сил і енергії, щоб заблокувати маніпуляції на свою адресу. Ви зможете зрозуміти що потрібно саме вам для залучення позитивних змін. Працюйте над самооцінкою, щоб вчасно дати відсіч нахабним людям. Підтримку зможете отримати від близьких і відданих людей.