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Пирог с вареньем на скорую руку: готовим десерт из того, что есть в холодильнике

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Вторник 05 апреля 2022 09:00
Пирог с вареньем на скорую руку: готовим десерт из того, что есть в холодильнике Фото: Готовим пирог с вареньем по самому простому рецепту (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Рецепт пирога с вареньем можно приготовить очень быстро из ингредиентов, которые часто есть под рукой.

Как это сделать, пишет ресурс Shuba.life.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная - 500 г
  • Масло сливочное - 200 г
  • Сахар - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль - 5 г
  • Сахар ванильный - 15 г
  • Варенье - 300 г
  • Пудра сахарная - по вкусу

Пирог с вареньем на скорую руку: готовим десерт из того, что есть в холодильнике

Фото: Таким должен получиться наш пирог (shuba.life)

Пошаговое приготовление

В глубокой емкости соедините яйца, соль, сахар и ванильный сахар и все хорошо перемешайте, чтобы растворился сахар.

В отдельную миску просейте муку и добавьте к ней сливочное масло, лучше, чтобы оно уже постояло при комнатной температуре.

Руками перетрите в крошку, добавьте туда яичную массу и снова хорошо перетрите, чтобы не было больших комочков. Тесто должно стать, как влажный песок, а при сжатии в руке - держаться вкупе.

Дно формы для выпекания застелите пергаментом, половину теста высыпите в форму, равномерно разделите и немного придавите рукой. Сделайте небольшие бортики по всей форме.

Выложите варенье, сверху присыпьте крошкой, которая осталась.

Разогрейте духовку до 160 градусов и поставьте выпекаться на 30-35 минут, до золотистого цвета.

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